Félix Juncal se reúne con la conselleira de Vivenda para avanzar en la obra de Pazos Fontenla

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue, mantendrán mañana en Pontevedra una reunión para desbloquear el proyecto de reforma de la calle Pazos Fontenla y avanzar en su financiación. Al menos esa es la idea con la que afronta el encuentro el gobierno local buenense, que ya solicitó una entrevista con la titular del departamento autonómico en la pasada primavera y que volvió a hacerlo en agosto.

La obra de Pazos Fontenla no será el único asunto a debatir, pero sí el principal. Desde el concello buenense se confía en materializar la buena sintonía entre ambas administraciones –reflejada en la reunión de noviembre del pasado año– en un compromiso firme de financiación por parte de la Xunta. Con este motivo se remitió el pasado mes de mayo tanto a la consellería como al organismo Augas de Galicia una nueva propuesta de actuación en Pazos Fontenla, adaptada a los condicionantes marcados desde las ganadoras del concurso de ideas de Banda do Río.

Ese anteproyecto apunta a la renovación completa del vial en pavimentación y aceras, pero también en sus servicios (saneamiento, abastecimiento e iluminación), incluyendo una red de drenaje que permita gestionar las pluviales en época de fuertes lluvias. En cuanto al vial se apuesta por un doble carril de único sentido de 2,8 metros de ancho, con aceras no inferiores a 1,8. Será ahora el momento de analizar la viabilidad de este documento y de seguir dando pasos para una actuación considerada fundamental y estratégica por parte del Concello de Cangas.

De hecho, en el pleno del pasado lunes se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos una moción conjunta de BNG y PSdeG-PSOE para pedir a la Xunta un convenio para la financiación de esta obra.

Otra de las cuestiones que se planteará será la de la cesión de las parcelas municipales de As Lagoas para la construcción de vivienda protegida, una vez se certificó en acuerdo plenario. Más allá de que debe pasar por un trámite de exposición pública de 20 días, será a partir de entonces cuando la Xunta deba actuar, y desde el concello hay interés en conocer qué tipo de promoción será (solo venta o venta y alquiler) y cuál será el cronograma estimado para su construcción.