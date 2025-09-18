Donón vendimia pendiente de los inspectores de trabajo

Fuera de Morrazo, la vendimia hace tiempo que finalizó. Pero aquí, en Donón, concretamente, empezó esta semana. Esa uva que crece arropada por las dunas, salpicadas de la sal de mar, madura más tarde. La prueba es que casi siempre es a finales del mes de septiembre cuando se recoge la cosecha del preciado fruto, manjar de dioses de aquí al Pireo, de Berobreo a Dionisio, pero este año comenzó un poco antes, como consecuencia del fuerte calor que hubo este verano, que influyó para que la uva de Albariño y Espadeiro estuviese lista para su cosecha. Además, influyó mucho el hecho de que para el próximo sábado se haya anunciado el regreso de la lluvia.

Un vendimiador en las viñas de Donón | / Gonzalo Núñez

La alegría con la que otros años se realizaba la vendimia en Donón contrasta con el casi miedo con la que se llevaba cabo este año, recostados en la arena de la duna que cada año avanza un poco más, aún húmeda, los vendimiadores trabajan pendientes de lo ocurrido este año en las bodegas de Ourense, a donde acudieron inspectores de trabajo acompañados por la Guardia Civil, donde se emplearon hasta drones. Se iba a la búsqueda de personas que estuvieran trabajando sin contrato.

La vendimia se espera acabar antes del sábado . / Gonzalo Núñez

Aquí, en Donón, se acostumbra a mantener la tradición. En su inmensa mayoría son familiares quien realizan la campaña, muchos jubilados del mar y trabajadores de la bodega. Pero esta vez había miedo, tanto que se acabó la tradición que rige en el campo de que hoy te ayudo yo a tí y mañana tú a mí. Lo sucedido en Ourense había puesto a todo el mundo en alerta y sensibilizado a toda la parroquia de Donón, a la que tiene pequeñas fincas dedicadas a viñedos y a las que tienen un poco más. Nunca son grandes extensiones, porque si bien es cierto que el vino que sale de esas uvas enterradas en la arena tiene fama, también es cierto que no se pone a la venta con marca de bodega. Hay restaurantes que lo tienen para autoconsumo, en una tradición que viene de ancestros. Los vendimiadores de Donón opinan que se están cargando una tradición. Pero también reconocen que la ley no cambió, que es la que se aplicó en caso de Ourense. Según la misma, ni la familia puede estar trabajando en el viñedo sin contrato laboral.

Mujeres seleccionando la uva. / Gonzalo Núñez

En Donón aseguran que la aplicación a rajatabla de la ley en estas fincas no hace otra cosa que ahuyentar a la gente del campo. «Nosotros tenemos que ser prudente, tener a la gente que trabaja dada de alta, porque te arriesgas a que haya un vecino que te quiera denunciar», comenta un propietario de uno de los viñedos en Donón. Ahora mismo, el salario de un vendimiador se sitúa entre los 10,90 y los 12 euros, alrededor de 70 horas al día.

Un tractor se encarga de transportar la uva a la bodega | / Gonzalo Núñez

La vendimia comenzó el martes, un día sin niebla y en el que recobraba septiembre el poco aliento de verano que queda para llegar al otoño. Con un sol que ya no pica, pese a esos casi 24 grados que marcaba el martes el mercurio, se empezó la vendimia, con sigilo, sin demasiado alboroto, de ese que se mantiene en las mesas de trabajo donde se escoge la uva, al pie de la pequeña bodega. Allí se espera a que venga el remolque del tractor cargado de uva de las fincas que miran el mar. La habilidad y rapidez con la que, mujeres sobre todo, realizan este trabajo llama la atención. Esas mesas, un día fueron lugar donde se contaron historias y cantaron canciones que ahora las asociaciones folclóricas de la zona tratan de recuperar.

La vendimia comenzó ayer en Donón / Gonzalo Núñez

En las fincas se trabaja casi siempre con la rodilla en el suelo y la mirada hacia el cielo, en una mano la tijera de podar y en la otra el racimo de uva, que va a ser separado de la vid. Son muchos haciendo lo mismo durante años y hay apuestas sobre si el trabajo se realizará en dos o tres días.

Las olas de calor de este verano ayudaron a aumentar la producción, que en la pasada campaña había sido escasa. De ahí, qué aunque algunos racimos estuvieran secos, se espera una producción de 2.000 litros de buen vino, de esa mezcla de uva Albariño y Espadeiro que marida también en la botella. El las viñas que dar al mar, que están crecen entre la arena, se sitúan las de Cabo Home: Cova do Vento, Redonda, Costa Seixeira y Arenal, donde en el año 2019 se sacaron 2.500 litros de vino.

Es el corzo que la Consellería de Medio Ambiente negaba que estuvieran por los montes de Donón y que no tuvo más remedio que aceptarlo, una vez que hubo pruebas gráficas de sobra, hace de las suyas en los viñedos, no es tan agresivo en su intrusión en las viñas, pero también se le quiere ver lejos. Para los jabalíes hay trampas de sonido, se «precintan» los límites de las fincas para evitar que el cerdo salvaje entre a saco.

El jabalí es una auténtica pesadilla todos los años, como lo es también la avispa velutina, que «muerde» la uva de tal manera que la deja inservible. Cuentan los vendimiadores que este año no hay tanta velutina como otros, que menguó su presencia, pero que su «picotazo» es muy reconocible. También hablan del zorro, otro animal al que le gusta, entre la fruta, la uva.

Es cierto que las vides van perdiendo fuerza con el paso de los años y que en algunos casos se necesitaría que se efectuara una replantación. En el valle de Donón no hay intención de plantar nuevos viñedos con el fin de alcanzar una gran producción para embotellar vino a la venta y etiquetado. En esta zona no se piensa de esta forma. Las que hay se fueron transmitiendo en herencia. Por mucho que en determinadas zonas de las Rias Baixas se haya incrementado la plantación de viñas, no ocurre lo mismo en Donón. Los jóvenes tampoco ven en este negocio del vino, que está en auge, una salida empresarial de la que se pueda vivir. Y eso que el vino de Donón, por sus peculiaridades, entre ellas las de nacer entre la arena de duna que llega desde una costa acantilada. Quienes saben, afirman que la arena del mar le granjea ese aroma que se nota en el paladar.

Ayer se volvió a trabajar en los viñedos. Se apura para terminar antes de que llegue el sábado, día para el que los expertos hombres y mujeres del tiempo dan lluvias, otra vez.