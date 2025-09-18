Día Nacional de Chile.

Es lo primero en lo que piensa la gente que ve las banderas chilenas en este balcón de la calle Méndez Núñez. El día de fiesta está fijado para el día 18 de septiembre, que es hoy. Las banderas llevan ya toda la semana.

Alternativa dos Veciños busca el papel

Lo cierto es que dábamos por desaparecida a Alternativa dos Veciños de Cangas _bueno, más que desaparecida, perdida en las vacaciones de verano_ pero regresó con mociones y también con un boletín en el que cuenta sus noticias. ¡Para que después digan que el papel está acabado! AV se había distinguido desde su nacimiento en moverse a través de las redes sociales, los medios de comunicación digitales. Pero, al final, optó por lanzarse a la aventura del papel.

Acto en favor de Palestina en Cangas

Tendremos hoy un acto a favor de Palestina delante del consistorio de Cangas, a las 19.00 horas. Esta movilización se celebra bajo el título «18 de setembro. Xornada Global de Loita por Palestina. Apoiamos as sumund global Flotilla. Paremos en genocidio. El movimiento que promueve este acto estará representado por Fran Larri, activista de «Movemento Global para Gaza-Galiza» . No es la primera vez que en Cangas se celebran concentraciones delante del Concello para defender la causa Palestina frente al gobierno israelí.