Tres de cada cuatro colegios de Moaña sufren déficit de profesorado este curso

Moaña celebraba ayer el primer Consello Escolar Municipal desde un polémico inicio del curso marcado por las quejas de varios centros ante recortes de profesorado. En la reunión de ayer se estimó que el «75% de los colegios» moañeses cuenta con menos personal que el curso pasado. En concreto tienen déficit de profesorado los colegios de Reibón, Abelendo, Quintela, Seara, A Guía y los institutos de As Barxas y A Paralaia.

Ante ello se decidió que el propio Consello Escolar presente una moción al pleno de la corporación que se celebra el próximo jueves 25 de septiembre. El punto de acuerdo será exigir a la Consellería de Educación que reponga los profesores que demandan los colegios. El objetivo es contar con el apoyo de todos los grupos políticos de la corporación para esta demanda.

El principal problema se registró en el CEIP Reibón, el colegio con más alumnos de la comarca con 330 matriculados. Acusan a la Xunta de retirar media jornada de una maestra de Educación Infantil, así como a un maestro con perfil de inglés y otra media jornada de otro maestro especialista en inglés. El malestar se endureció al entender, la comunidad escolar, que esta situación imposibilita a este colegio moañés cumplir con el programa de plurilingüismo, pues no se puede impartir un área en lengua inglesa como marca la ley para un centro considerado como plurilingüe, como es el caso del CEIP Reibón. A mayores, este recorte lleva asociado en cadena una dificultad «muy importante» para la organización general del centro.

Hay que recordar que el curso académico, tanto en colegios como en institutos, arrancó en toda Galicia el lunes 8 de septiembre. Después de una reunión previa convocada por el Anpa «A Xunqueira» ante la preocupación por los recortes de profesorado, se decidió comenzar el curso con una concentración en la que padres y docentes, junto a los alumnos, exhibieron una pancarta con el lema «Non aos recortes».

En concreto, en estas primeras semanas de curso los tutores de Reibón se tienen que hacer cargo de dar la clase de Plástica ayudados por el auxiliar de conversación nativo, aunque estos auxiliares no pueden impartir solos a los niños, pues siempre deben estar acompañados por un docente y como no hay los suficientes, esta tarea la realizan los tutores, que no son especialistas en inglés. Aseguraron desde el centro, en el primer día de clase, que esta situación baja la calidad de la educación.

En el Consello Escolar de ayer se evaluó también la puesta en marcha del Plan Madruga de conciliación laboral y familiar, sin que se registren cambios con respecto a la prestación del servicio en años anteriores. También se explicaron las actividades que organizará el Concello a través del programa Aprende Moaña.