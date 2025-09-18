Un coche lleva más de un mes abandonado en un terraplén de Meira
El coche abandonado el 11 de agosto tras caer por un terraplén en la carretera de Meira de Arriba sigue en el mismo punto. La Policía Local espera que lo retire la Diputación, titular de la carretera.
