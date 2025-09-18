Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche lleva más de un mes abandonado en un terraplén de Meira

El coche abandonado el 11 de agosto tras caer por un terraplén en la carretera de Meira de Arriba sigue en el mismo punto. La Policía Local espera que lo retire la Diputación, titular de la carretera.

