Charla de Adicam sobre cáncer ginecológico

Adicam organiza el 23 de septiembre a las 17.00 horas, en su sede de la Casa da Bóla de Cangas, una charla-debate sobre la prevención del cáncer ginecológico para informar sobre la importancia de la detección precoz. Está moderada por el médico Jorge Camselle. Participan la ginecóloga Vanesa Rodríguez y la médica residente en ginecología Gemma Clara.