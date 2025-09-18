Charla de Adicam sobre cáncer ginecológico
Adicam organiza el 23 de septiembre a las 17.00 horas, en su sede de la Casa da Bóla de Cangas, una charla-debate sobre la prevención del cáncer ginecológico para informar sobre la importancia de la detección precoz. Está moderada por el médico Jorge Camselle. Participan la ginecóloga Vanesa Rodríguez y la médica residente en ginecología Gemma Clara.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- El nuevo párroco se despide de Betanzos y hoy toma posesión en Cangas
- Santiago releva a Lobato
- El Estado revoca en Cangas 36 viviendas de uso turístico; en Moaña, 10 y en Bueu, 22
- El Contencioso «tumba» la construcción de 16 adosados promovidos en Cimadevila
- Una más en la familia Menduiña.
- Gente del mar rinde homenaje en Bueu al consignatario irlandés O’ Donovan
- Mejilloneros con cinco bateas o menos pagarán hasta un 30% más a Hacienda