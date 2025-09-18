La buenense Marta Vidal, premiada en un concurso nacional de turismo

La estudiante buenense Marta Vidal Patiño ha sido galardonada en el concurso nacional «Playas sin límites», organizado por el grupo de destinos del mismo nombre y en el que participan la Diputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas. Vidal, alumna de la Facultad de Turismo de la Universidad de A Coruña, logró la distinción gracias a un Trabajo de Fin de Grado (TFG) titulado «Plan interpretativo sobre o patrimonio inmaterial mariñeiro do municipio de Bueu», dirigido por la profesora María Elvira Lezcano. El premio fue entregado ayer en Madrid, en un acto al que asistió, entre otros, Ana Muñoz, directora general de Políticas Turísticas del Ministerio de Industria y Turismo.

La alumna, que está cursando el Máster Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos, elaboró un proyecto que combina la metodología académica y el conocimiento local con el objetivo de preservar y difundir la identidad cultural marinera de Bueu.

De este modo, a través de la observación directa, pero también por medio de entrevistas en profundidad y el análisis documental, el trabajo ha recogido un inventario de recursos patrimoniales (materiales e inmateriales) ha diseñado una ruta interpretativa. La misma pone en diálogo tradición oral, oficios del mar, espacios simbólicos y elementos naturales, proponiendo contenidos adaptados a diferentes perfiles de público y garantizando su accesibilidad. Como objetivos en paralelo pretende diversificar la oferta turística, reducir la estacionalidad, fortalecer la identidad local y promover un turismo cultural sostenible.