Youcanthide encabeza el Lamenteibol Fest en Meira

La Illa de Samertolaméu de Meira acoge este sábado 20 de septiembre una nueva edición del siempre irreverente Lamenteibol Fest. Actuarán hasta 11 grupos. Encabezan el cartel los vigueses Youcanthide, con sus coqueteos con el punk, el hardcore y el new metal.

El cartel lo completan Playa Desmayo, Celebration Day, Sustanciados, Manle, Lamprea Explosiva, Lorahacepam, Equipo de Atraco, Os Divorciados, Onlypunks y el Dj Gramola.

Organizado por el colectivo A Ghudalla, el evento gratuito contará con food trucks y juegos populares en la explanada.