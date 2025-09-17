La Xunta incluye el centro de música de raíz de Xavier Blanco en su red de museos

La Xunta de Galicia anunció ayer que integrará el Centro de Interpretación da Música de Raíz en el Sistema Galego de Centros Museísticos. Así se acordó ayer en el Consello da Xunta, en donde se dio luz verde al reconocimiento de este centro como un espacio interpretativo del patrimonio cultural. El creador y director de este centro es el maestro gaiteiro de Moaña en excedencia Xavier Banco y está localizado en el concello de Quiroga, en el Courel. El portavoz del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro, fue el encargado ayer de anunciar esta medida asegurando que «la Xunta hace justicia con el trabajo de Xabier Blanco» y aprovechando para cargar contra el BNG local, que gobierna en el Concello «por permitir que este museo no se instalara en Moaña. Es una vergüenza».

La decisión del Consello da Xunta permite incluir todo el equipamiento gestionado por la Fundación Legar, impulsada por el propio Blanco, para la preservación de la música de raíz. Tras la evaluación del espacio considera, el ejecutivo gallego, que cumple los requisitos para formar parte de un sistema que en la actualidad cuenta con un total de 93 entidades, de las que 69 son museos, 22 colecciones museográficas y dos centros de interpretación.

Para los encargados de informar sobre el Centro de Interpretación da Música de Raíz, la importancia del mismo reside «en su contribución a la conservación de un legado que hasta ahora se transmitía oralmente, de forma que documenta y difunde un patrimonio que se encuentra en las raíces de la cultura gallega», siendo el primer centro de esta naturaleza que accede a dicho sistema museístico.

Los fondos de la colección del centro ofrecen una rica visión de la música de raíz gallega, «preservando tanto los instrumentos como el saber asociado a su construcción y uso». Abarcan alrededor de 1.200 reproducciones de instrumentos, que representan las diferentes fases de la evolución de la música popular, con 52 piezas originales antiguas e instrumentos construidos y restaurados artesanalmente por Xavier Blanco empleando técnicas ancestrales y materiales naturales. Hasta su traslado a Quiroga estas piezas estaban custodiadas en las dependencias de la Escola de Música Tradicional de Moaña.

Xavier Blanco salvaguarda también archivos sonoros de gran valor etnográfico recogidos en trabajos de campo a lo largo de más de 40 años, con grabaciones de personas portadoras de la tradición oral gallega, documentación audiovisual y material escrito y visual para la investigación y difusión, como son los registros fotográficos y los detalles técnicos de construcción y restauración.

La colección del espacio museístico se completa con una programación paralela de actividades que combinan experiencia, aprendizaje y creación. La Xunta asegura que este proyecto supuso un importante revulsivo en la dinamización de la vida social y cultural de O Courel.