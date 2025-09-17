Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

In Memoriam

Xermana Lima González, embaixadora no mundo das Estrelas

Xermana recibe un agasallo nun acto do BNG en Cangas.

Xermana recibe un agasallo nun acto do BNG en Cangas. / SANTOS ALVAREZ

Compañeiros e compañeiras do bng

Cangas

Cangas, O Morrazo, Galiza, o Mundo dos bós e xenerosos, despiden a unha muller exemplar.

Nestas nove décadas e media de existencia foi referente e pioneira feminina dende o movemento social e veciñal (directiva da Asociación de Veciños de Cangas, com responsabilidades de presidenta e tesoureira por mediados da década de 1970).

Deíxanos o agasallo da memoria de tantas reivindicacións e loitas compartidas, da súa amizade e un legado de valores que hoxe tanto se botan en falla. Símbolo de identidade do nacionalismo moderno na nosa comarca.

A entrañable parella de Xermana e Miro foi durante moitos anos a representación do nacionalismo en Cangas e en toda a comarca, exemplos de loita, prudencia e sensatez. Común na despedida às persoas exemplares, quixeramos reproducir os versos de “Dende a Armórica” de Bouza Brey :

“..Quero que sexas ti o que eu xa non hei ser:

Lume na noite, estrela no mencer,

Ave no ermo, canto no mar maior,

Singular mareante por todo inmenso mar...

Quero que ti conquiras o que eu non hei de conquerir:

Polo enxamio dos astros a patria do porvir,

Miña Galiza chea, cumprida, sideral...,

Un planeta senlleiro, todo limpo de mal!”

O nacionalismo, no seu sentido máis amplo e integrador, ven de nomear a Xermana (doce anos despois do seu compañeiro Miro) como Embaixadora de Galiza no mundo das Estrelas. Será o seu derradeiro servizo a este país. A súa luz seguirá a alumear o futuro desta terra e a transmitir a enerxía necesaria e os valores que nos deben acompañar a todas e todos.

Xermana, eternamente !

