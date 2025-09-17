Xermana Lima González, embaixadora no mundo das Estrelas

Cangas, O Morrazo, Galiza, o Mundo dos bós e xenerosos, despiden a unha muller exemplar.

Nestas nove décadas e media de existencia foi referente e pioneira feminina dende o movemento social e veciñal (directiva da Asociación de Veciños de Cangas, com responsabilidades de presidenta e tesoureira por mediados da década de 1970).

Deíxanos o agasallo da memoria de tantas reivindicacións e loitas compartidas, da súa amizade e un legado de valores que hoxe tanto se botan en falla. Símbolo de identidade do nacionalismo moderno na nosa comarca.

A entrañable parella de Xermana e Miro foi durante moitos anos a representación do nacionalismo en Cangas e en toda a comarca, exemplos de loita, prudencia e sensatez. Común na despedida às persoas exemplares, quixeramos reproducir os versos de “Dende a Armórica” de Bouza Brey :

“..Quero que sexas ti o que eu xa non hei ser:

Lume na noite, estrela no mencer,

Ave no ermo, canto no mar maior,

Singular mareante por todo inmenso mar...

Quero que ti conquiras o que eu non hei de conquerir:

Polo enxamio dos astros a patria do porvir,

Miña Galiza chea, cumprida, sideral...,

Un planeta senlleiro, todo limpo de mal!”

O nacionalismo, no seu sentido máis amplo e integrador, ven de nomear a Xermana (doce anos despois do seu compañeiro Miro) como Embaixadora de Galiza no mundo das Estrelas. Será o seu derradeiro servizo a este país. A súa luz seguirá a alumear o futuro desta terra e a transmitir a enerxía necesaria e os valores que nos deben acompañar a todas e todos.

Xermana, eternamente !