El Concello rechaza el cierre de terrazas de madrugada los días laborables

La redacción de la nueva ordenanza reguladora de las terrazas en Moaña se está dilatando más de lo previsto. De momento no hay consenso sobre los horarios en los que pueden estar abiertos estos servicios en la vía pública. Numerosos hosteleros participaron ayer en la segunda reunión con representantes del Concello, asociaciones vecinales y colectivos de personas con discapacidad. Desde el gobierno local se apeló a «primar el descanso de los vecinos» y se descartó la propuesta inicial de la hostelería. Partía de considerar temporada de verano de 1 de mayo a 30 de septiembre y establecer el horario de cierre a las 2.30 de la madrugada todas las noches de este periodo. En cuanto al horario de invierno, el sector pide que las noches de domingo a jueves el cierre se establezca en el tope de las 00.30 horas mientras que las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivos quedarían a las 2.00 horas. Alegan que son horarios similares a los que tienen los municipios del entorno.

La concejala de Mobilidade, Dolores Chapela, explica que se descartó esa propuesta de máximos entre semana. Aunque en los horarios de los fines de semana parece haber consenso, en los días laborables la propuesta del Concello es cerrar a las 00.30 horas en verano y a las 23.00 horas en invierno. Se permitirá un margen de media hora para recoger las mesas y las sillas, con lo que los responsables de bares y cafeterías no se verán obligados a echar a los clientes de repente.

Ahora los hosteleros estudiarán con detalle esta propuesta antes de que todas las partes se citen para una tercera reunión. Desde el ejecutivo local explican que las asociaciones vecinales presentes también descartaron los cierres de madrugada entre semana. «Tenemos que llegar a un acuerdo para conjugar la actividad de la hostelería con el descanso y la accesibilidad», argumenta Chapela.

El apartado de la futura ordenanza que deja menos problemas es el de los espacios a ocupar y la estructura de la instalación de las mesas y las sillas. Al margen del caso de cada establecimiento, en general se acepta dejar la fachada libre, lo que ayuda a guiarse a las personas invidentes. Se establecerá un espacio libre de 1,80 metros de ancho entre la fachada y las mesas. Con respecto a la zona de aparcamiento de coches, si es un área de estacionamiento en línea deben dejarse 80 centímetros de ancho con respecto al bordillo de la acera para facilitar la apertura de puertas de los automóviles. Si es en batería este hueco debe ser de 50 centímetros.

La mejora para el sector hostelero está en que las terrazas pasarán de tener 21 metros lineales de tope a 24 metros, siempre y cuando no se supere el 60% del largo de la fachada del establecimiento.