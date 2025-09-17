Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Socavón en la rúa Enseñanza

El Concello de Cangas ha tenido que vallar parte del tramo final de la rúa Enseñanza en el cruce con la avenida de Vigo debido a la aparición de un socavón que ha dejado la calzada en el aire. Este vial es de mucho tránsito de muchos vehículos por la presencia de un colegio.

