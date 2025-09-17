Socavón en la rúa Enseñanza
El Concello de Cangas ha tenido que vallar parte del tramo final de la rúa Enseñanza en el cruce con la avenida de Vigo debido a la aparición de un socavón que ha dejado la calzada en el aire. Este vial es de mucho tránsito de muchos vehículos por la presencia de un colegio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- El nuevo párroco se despide de Betanzos y hoy toma posesión en Cangas
- Santiago releva a Lobato
- El Estado revoca en Cangas 36 viviendas de uso turístico; en Moaña, 10 y en Bueu, 22
- Cinco accidentes en 20 horas causan alarma en la autovía
- Una más en la familia Menduiña.
- Finalizadas las obras del barrio de Espíritu Santo, en Cangas
- Gente del mar rinde homenaje en Bueu al consignatario irlandés O’ Donovan