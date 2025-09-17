La Semana Santa de Cangas, camino de Gandía

Representantes de tres cofradías religiosas de la Coordinadora de Semana Santa de Cangas se desplazarán este año al 36 Encuentro nacional de Cofradías de Semana Santa de España que se celebra en Gandía entre los días 25 y 28 de este mes de septiembre. Manuel Gil, que fue durante muchos años presidente de la Coordinadora de Cangas, que es presidente de honor de los Dolores y sigue como miembro en la ejecuta nacional, es uno de los que acudirá junto a un representante de la cofradía del Cristo del Consuelo y otro de la de San Pedro.

El programa del encuentro de Gandía se abre con la imagen del Rey Felipe VI, como presidente de honor de esta trigésimo sexta edición en el que se alude a que la Semana Santa forma parte esencial del alma de Gandía desde el siglo XV y que a lo largo del tiempo «esta manifestación de fe ha sido vivida con intensidad y transmitida con esmero por generaciones de cofrades que han sabido mantener viva su esencia».

El encuentro tendrá como sedes el palacio Ducal, en donde se realizará la recepción; la Universidad, con el desarrollo de las ponencias y mesas redondas; la Iglesia Escuelas Pías, que acogerá la representación «Visitatio Sepulchri»; el Teatre Serrano en donde los participantes serán agasajados con un concierto de música cofrade; la Colegiata de Gandía, en donde se ofrecerá la misa de clausura; la parroquia Cristo Rey, con la solemne bajada del Santísimo Cristo de la Buena Muerte; el local Sant Rafael, para actividades del espacio joven: y el Moll dels Borja, para la noche cofrade.

También habrá exposiciones en la Sala Coll Alas sobre la Semana a través del visor de una cámara; y en la Casa de La Marquesa, sobre la Semana Santa de Gandía.

La Semana Santa de esta localidad valenciana es desde 2019 Fiesta de Interés Turístico Nacional. El tema que se tratará en el Encuentro de este año será el arte y la comunicación, elementos esenciales en toda Semana Santa. Será una plataforma para profundizar en su impacto en la sociedad: “La comunicación, desde la narración oral hasta los medios digitales, ha evolucionado, afectando cómo se experimenta y percibe la Semana Santa».

En esta reunión de cofrades de toda España se discutirá cómo los medios tradicionales y modernos influyen en la participación social y cómo las nuevas tecnologías pueden enriquecer estas tradiciones.