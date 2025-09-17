El PP lleva a pleno la retirada de la tasa de la basura en 126 euros

La polémica subida del recibo de la basura en O Morrazo será uno de los asuntos a debate en elpróximo pleno de la corporación de Cangas del día 26, a travé s de la moción del PP que insta a la Mancomunidade de Concellos de O Morrazo, como entidad que gestiona el servicio, la retirada de la propuesta de la ordenanza fiscal de la basura acordada el 10 de septiembre. La previsión, según el estudio de ordenanza encargado por laMancomunidade, es que la tasa suba de los 68 euros actuales al año a 126, debido a la aplicación de la actualización del canon de Sogama y de la obligación por ley de que el servicio no sea deficitario.

Los populares instan a que la presidenta de la Mancomunidade y alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, convoque una junta de portavoces de los grupos políticos de la entidad supramunicipal para elaborar una nueva propuesta fiscal desde el consenso y la participación de todos.

En la mociónrecuerdan que el PP lleva pidiendo desde 2018 que se licite un nuevo contrato de la basura, pero la Mancomunidade en manos de gobiernos de izquierdas y presidida por el BNG durante 8 de los 10 años, sólo se dedicó a discutir si municipalizar el servicio y a encargar informes sobre cuál era la mejor opción, que no sirvieron para nada. y dicen que el servicio es cada vez más deficiente.

El PPs también propone, ante el tejido deportivo local de gran riqueza y tradición, se establezca una bolsa de ayudas en los presupuestos municipales, definir con las entidaes las bases reguladoras y un programa anual de apoyo a la excelencia deportiva de Cangas.