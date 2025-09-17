Un motorista de O Hío, herido al derrapar en un curva en Liméns

La presencia de valvulina o aceite en la calzada del vial que discurre próximo a la playa de Liméns, en Cangas, provocó un accidente de moto a última hora de la mañana de ayeren el que resultó herido su conductor, un vecino de la parroquia de O Hío de unos 50 años. El motorista circulaba por el vial cuando en la curva y debido a este lubricante en la calzada, la moto derrapó, perdió el control de ella y se salió de la vía en una zona de curva.

Hasta el lugar se desplazó el Grupo Municipal de Emerxencias de Protección Civil de Cangas. El hombre fue evacuado en ambulancia para ser atendidoen un centro hospitalario. Presentaba una contusión en el pecho y dolor en el costado derecho. Afortunadamente circulaba con casco.