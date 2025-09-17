Moaña se somete a una auditoría sobre sus medidas para reducir la huella de carbono

En la comisión de dictamen previa al primer pleno del curso político en Moaña, que será el jueves 25 de septiembre, el gobierno local dio cuenta de varios asuntos como el segundo informe de seguimiento del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible. El Concello está obligado a someterse a esta auditoría cada dos años al suscribir en 2020 el Pacto de las Alcaldías para el clima.

Se valora y evalúa, en este informe, el trabajo realizado en los últimos dos ejercicios para reducir la huella de carbono de la administración local. Servirá también de apoyo y ruta en el futuro para el gobierno local, pues definirá detalladamente las acciones que se deberán acometer tanto de reducción de las emisiones como de adaptación al cambio climático y de pobreza energética. La adjudicataria de los trabajos es Inolabs Digital SL.

Limpieza viaria

En la comisión de dictamen el ejecutivo local también dio cuenta de la concesión de la segunda y última prórroga a la empresa encargada del servicio de limpieza viaria, FCC Medio Ambiente. Será una prórroga de un año. Asimismo, se autorizó el gasto por un importe de 408.660,54 euros a esta misma empresa por la primera prórroga, que concluye el 1 de noviembre.

También se dio cuenta de las nuevas inversiones que se acometerán gracias a los 302.787 euros que el Estado entregó al Concello por su participación en los tributos. Se integran en los presupuestos de 2025.