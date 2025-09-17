Mejilloneros con cinco bateas o menos pagarán hasta un 30% más a Hacienda

El sector mejillonero es uno de los más importantes para la economía de O Morrazo, con un peso esencial sobre todo en Moaña. En toda la comarca los productores de este bivalvo gestionan la friolera de 574 bateas, de las que 130 se trabajan desde el muelle de Bueu en la ría de Pontevedra, 105 se ubican en la ría de Aldán y 339 se trabajan desde los muelles moañeses de A Mosqueira y Domaio y se sitúan en la ría de Vigo. Ahora gran parte de los bateeiros se enfrentan a un nuevo marco fiscal que amenaza con obligarles a pagar hasta un 30% más a Hacienda. En concreto los afectados son aquellos productores que cuentan con cinco bateas o menos y que estaban acogidos al régimen de autónomos por módulos.

Hasta ahora estos bateeiros se beneficiaban del régimen de módulos, que es un sistema de tributación simplificada que les permite calcular su IRPF e IVA con mayor facilidad, al permitirle la utilización de «parámetros objetivos» relacionados con su actividad en lugar de computar ingresos reales. Se pudieron acoger a este sistema como una palanca para la recuperación del sector tras el desastre medioambiental del petrolero «Prestige». Este año Hacienda ha endurecido los requisitos y el rendimiento tributable de los productores de mejillón este 2025 y en adelante ya no dependerá del resultado de módulos, sino de la totalidad de sus ingresos. Antes los que no facturaban más de 250.000 euros al año solo pagaban las cuotas trimestrales fijas. Ahora todos se exponen a pagos por sus ingresos reales que pueden crecer entre un 20 y un 30% cada ejercicio.

Los productores más grandes, por su parte, ya están constituidos como empresas al pasar de los cinco viveros «y eso supone que tienen que pagar hasta el 50% a Hacienda. La mitad de lo que trabajamos es para el Estado», lamentan.

El sector habla de «incertidumbre» y pierde una ventaja que logró tras el «Prestige»

En estos momentos todos los bateeiros que se consideran afectados por un cambio de modelo que le implica una fuerte subida de sus gastos fiscales están consultando la situación con sus gestorías y reconocen que incluso éstas «tienen problemas para saber cómo quedará la situación y qué porcentaje de la facturación tendremos que pagar», por lo que no pueden calcular cuánto dinero a mayores deben abonar a Hacienda este año, lo que también estaría en relación con la facturación de cada uno de los productores. En los puertos de la comarca, cada vez que sale el tema, la palabra más repetida es «incertidumbre».

Consideran que hay una cacería contra el sector, que se ha convertido en uno de los nuevos focos de la Agencia Tributaria. Desvelan, en los muelles moañeses, que aquellos pequeños productores a los que restan pocos años para jubilarse «están intentado vender ya sus bateas», ante el riesgo de tener que afrontar grandes pagos al Estado a partir de ahora.

Hay que recordar que el Estado se encuentra en récord de recaudación de impuestos en estos momentos. No en vano entre enero y julio, la recaudación de la Agencia Tributaria alcanzó 182.354 millones de euros, un 10,9% más que en el mismo periodo de 2024 (164.477 millones). Los ingresos fiscales van camino de batir otro máximo histórico por quinto año consecutivo.

Solo en Galicia Hacienda obtuvo en la primera mitad del año 6.417 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,2%. Todo ello contrasta con la realidad de que casi cualquier servicio público que se presta en España sale perdiendo en calidad si se compara con la situación que se vivía hace una década.

Multas

A este problema se suman las multas, muy cuantiosas en algunos casos, que Hacienda está imponiendo a los mejilloneros que tienen bateas a nombre de distintas personas de la familia y las trabajan con un único barco, lo que causa también malestar en el sector con sus puertos base en la comarca.

Más de 28 millones de facturación global en el ejercicio 2024

Los productores de mejillón en O Morrazo se agrupan en distintas cooperativas como Socomgal con 167 bateas, San Cibrán de Aldán cono 71, Rianosa de Moaña con 58 o Amesa con 44 entre otras entidades. Otros no están asociados a ninguno de estos colectivos. Pero en total, a lo largo del ejercicio económico 2024, superaron los 33,4 millones de kilos de mejillón [33.400 toneladas] vendido y alcanzaron los 28,2 millones de euros de facturación. Fue, el del año pasado, un ejercicio histórico para el sector por volumen de descargas e ingresos.En estos momentos casi todos los polígonos de bateas de la comarca se encuentran cerrados por un episodio de toxina, lo que afecta a uno de los periodos de mayor actividad, por comenzar en septiembre la campaña de exportación de molusco al sur de Italia. Desde el 12 de septiembre solo se puede operar en los sectores situados en la ensenada de San Simón, con el resto de la ría de Vigo y las rías de Aldán y Pontevedra cerradas. La actividad en los muelles, por lo tanto, está siendo mínima esta semana.