Medio Rural respalda los vinos de la Indicación Geográfica de O Morrazo

El delegado territorial de la Xunta Agustín Reguera visitó esta semana las instalación de la bodega Os Areeiros, en el municipio de Vilaboa, una de las más importantes por hectáreas de cultivo de la indicación Geográfica Protegida de O Morrazo (IGP).

El responsable provincial aprovechó la visita para trasladar el apoyo de la Administración autonómica a un sector que, «más alla de su importantísimo impacto económico, es clave para entender la cultura, la identidad y la riqueza inmaterial de Galicia, y que goza de una muy buena salud gracias a la labor y el trabajo incansable de los miles de trabajadores que cada año se afanan por conseguir un producto de primer nivel».

En este sentido, cabe destacar que el Gobierno gallego, a través de la Consellería de Medio Rural, destinó este año más de diez millones de euors para la reestructuración y reconversión de los viñedos, el apoyo a la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas y la promoción del vino gallego en mercados internacionales, con 1,7 millones de euros. En estos momentos, una de las principales complicaciones por la política de aranceles de Trump.

En concreto, en lo referido a la reestructuración y recoversión de los viñedos, laXunta destina cuatro millones de euros para este fina, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga). Estos fondos tienen como objetivo mejorar la competitividad del sector, adaptarse al cambio climático y avanzar hacia una producción más sostenible.

Además de invertirán 4,5 millones para mejorar la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas, reforzando su rentabilidad y la profesionalización del sector.