Lejos del peligro.

El cáliz ha movido montañas de cosas en la historia de la humanidad por todo lo que implica de su significado, sin cáliz no hay misa y sin oro no hay cáliz tampoco. Nunca nos hubiéramos imaginado que el cáliz que regalaron en la despedida del párroco de Cangas siga moviendo tantas montañas, ahora de opiniones, sobre su coste, que si 6.000, que si 600. Dicenq ue las cuotas para el regalo eran voluntarias, pero de 20 euros y que 300 personas se sumaron al obsequio merecido por el párroco. Los números están ahí.

Me dicen que en la entrega de los premios del Festival de Cortos de Bueu, tampoco la cultura alzó tanto la voz en el escenario de Bueu contra el «genocidio» en Gaza. Fueron dos esculturas del artista Xulio Lago y la exclamación del premiado con el Mejor corto galelgo, Fon Cortizo, a favor de la lucha del pueblo palestino. Por lo demás no hubo tanta voz alzada por Gaza y eso que había escenario y cultura. Serán los nervios del directo

Así vemos de relajados a la presidenta de Protección Civil de Moaña, Mónica Chaves Sampedro, con su uniforme de gala, junto a compañeros de la agrupación de Cangas en la celebración, este pasado sábado, del patrón de Protección Civil en la localidad canguesa. Una imagen diferente a la que nos tienen acostumbrados, siempre en emergencias.