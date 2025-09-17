El IES Rodeira acoge este curso hasta 14 obradoiros para adultos
El instituto Rodeira de Cangas tiene abierta la matrícula para sus obradoiros para adultos con una oferta de hasta 14 talleres que siempre tienen mucha demanda. Se trata de una enseñanza más que ofrece este centro educativo, de los más grandes del municipio.
La oferta incluye talleres de lengua extranejra, de geografía, de informática, de memoria, de gimnasia, de bitácora, de baile que imparte Carmiña Pérez, de inglés, de Raíces Portugal, de atención a la estimulación y de manualidades,a demás de la escuela de escritores.
Se imparten en horario de 16:00 a 19:50, incuso en el caso de la Escola de escritores hasta las 20:40.
Los lunes hay lengua extranjera, geografía, informática y memoria. Los martes, gimnasia, memoria, también hay historia, bitácora y repite memoria. Los miércoles, lengua extranjera, baile, memoria, atención a la estimulación y lectura. Los jueves arranca la tarde con el obradoiro de memoria, sigue inglés, raíz Portugal y también hay atención y estimulación. Los viernes hay a las 16:00 lengua extranjera, gimnasia y memoria, repite lengua, inglés, hay manualidades y dos sesiones de la Escola de escritores a las 19:00 y 19:50.
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- El nuevo párroco se despide de Betanzos y hoy toma posesión en Cangas
- Santiago releva a Lobato
- El Estado revoca en Cangas 36 viviendas de uso turístico; en Moaña, 10 y en Bueu, 22
- Cinco accidentes en 20 horas causan alarma en la autovía
- Una más en la familia Menduiña.
- Finalizadas las obras del barrio de Espíritu Santo, en Cangas
- Gente del mar rinde homenaje en Bueu al consignatario irlandés O’ Donovan