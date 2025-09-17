El IES Rodeira acoge este curso hasta 14 obradoiros para adultos

El instituto Rodeira de Cangas tiene abierta la matrícula para sus obradoiros para adultos con una oferta de hasta 14 talleres que siempre tienen mucha demanda. Se trata de una enseñanza más que ofrece este centro educativo, de los más grandes del municipio.

La oferta incluye talleres de lengua extranejra, de geografía, de informática, de memoria, de gimnasia, de bitácora, de baile que imparte Carmiña Pérez, de inglés, de Raíces Portugal, de atención a la estimulación y de manualidades,a demás de la escuela de escritores.

Se imparten en horario de 16:00 a 19:50, incuso en el caso de la Escola de escritores hasta las 20:40.

Los lunes hay lengua extranjera, geografía, informática y memoria. Los martes, gimnasia, memoria, también hay historia, bitácora y repite memoria. Los miércoles, lengua extranjera, baile, memoria, atención a la estimulación y lectura. Los jueves arranca la tarde con el obradoiro de memoria, sigue inglés, raíz Portugal y también hay atención y estimulación. Los viernes hay a las 16:00 lengua extranjera, gimnasia y memoria, repite lengua, inglés, hay manualidades y dos sesiones de la Escola de escritores a las 19:00 y 19:50.