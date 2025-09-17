Las gimnasias de Bueu, al borde de completar las 400 plazas de la piscina

Apenas dos días han bastado para que el programa «Manténdonos en forma» (enmarcado en la iniciativa Bueu Concello Saudable), que oferta un total de 505 plazas de gimnasia haya completado ya el grueso de sus grupos. Fuentes municipales confirmaron ayer que las clases que se desarrollarán en la piscina municipal ya están prácticamente al completo, es decir, las 350 plazas de gimnasia y las 50 a mayores dedicadas a usuarios con Párkinson y de movilidad reducida.

Las colas durante toda la mañana del lunes fueron el anticipo de la elevada demanda que siempre tiene este programa. Ayer, en unas escasas 30 horas ya solo quedaban plazas sueltas en alguna franja horaria determinada. Por tanto, la oferta se centra en estos días en las parroquias, para las que se han reservado 60 en Beluso, 30 en Cela y 15 en el lugar de Meiro. La idea es que se puedan si no alcanzar esos números sí acercarse mucho a ellos.

Las personas interesadas tienen que estar empadronadas en Bueu y deberán inscribirse o bien presencialmente en las instalaciones de la piscina, o bien a través del Rexistro del Concello o de la Sede Electrónica en el caso de las actividades que se desarrollarán en Beluso, Cela y Meiro. El inicio de las clases está previsto para el 6 de octubre.

Las clases en la piscina serán de lunes a viernes a las 9, 10, 11 y 12 horas, así como los miércoles y viernes a las 18, 19 y 20 horas. En Cela serán los martes y jueves a las 9 y a las 10, y en Beluso los lunes y miércoles a las 9 y a las 10. Finalmente, en Meiro, la actividad se celebrará los lunes y miércoles a las 17 horas.