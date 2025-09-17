El Contencioso «tumba» la construcción de 16 adosados promovidos en Cimadevila

La junta de gobierno del Concello de Cangas acordó en su reunión de este lunes acatar la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Pontevedra y no recurrir el fallo que ha tumbado el estudio de detalle que una promotora había presentado para la construcción de 16 viviendas adosadas en la denominada finca Escoté en Cimadevila, dentro de la parroquia de Darbo. Con este acuerdo de gobierno, que implica no seguir el proceso judicial con un recurso, el Concello da por finiquitada toda posibilidad de desarrollo de este proyecto que había presentado la promotora Madajuncal S.L. en el año 2004, siendo alcalde el popular José Enrique Sotelo. Parte del terreno pasó después a manos de Aliseda, una de las inmobiliarias que gestiona los activos de la Sareb por la crisis del ladrillo.

Con el acuerdo de junta de gobierno, tal y como explica el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, vuelven a aplicarse directamente en esta finca las Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal (NNSS) que son las que están en vigor en Cangas, a la espera de que se pueda sacar adelante el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que sigue parado.

La sentencia estima el recurso interpuesto por uno de los propietarios de la finca que acudió al Contencioso tras haber presentado un recurso de reposición que fue desestimado por el Concello contra el acuerdo de la junta de gobierno, de octubre de 2023, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización y de forma indirecta contra el Estudio de Detalle, aprobado en el pleno el 2 de diciembre de 2005.

Plano de distribución residencial y de cesiones que incluía el Estudio de Detalle. / Fdv

En la sentencia se estima que el Estudio de Detalle se ha extralimitado en cuanto a los fines regulados en el artículo 73.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga) en el sentido de que no podrá reducir o modificar superficies destinadas a viales, espacios libres y dotaciones públicas, pero en este supuesto el arquitecto municipal de Cangas informó que no se han reducido las superficies destinadas a sistema viario, espacios libres y dotaciones, sino que se han aumentado con respecto a lo definido en las Normas Subsidiarias (NNSS), de manera que «en este punto se ha vulnerado lo preceptuado en el mencionado precepto, puesto que se ha modificado, a mayores, estas superficies para viales, espacios libres y dotaciones».

Otra vista de la zona de Cimadevila desde la rúa Paraíso. / Gonzalo Núñez

La parcela en cuestión, de casi 3.296 metros cuadrados, está calificada en las Normas como Suelo Urbano de Núcleo Rural (Ordenanza URNU), que permite bajo, una planta y aprovechamiento bajo cubierta (B+1+BC) con una altura de 6,50 más 1,50 metros y edificabilidad de 0,80m2/m2, además de cesiones para espacios libres y equipamientos de 28 metros cuadrados por cada vivienda o 100 m2 construidos. Esta normativa está contemplada para frenar el crecimiento anárquico e incontrolado del casco urbano de Cangas, exigiendo para las fincas de más de 2.000 metros un documento urbanístico que resuelva los déficits de dotaciones y equipamientos. De ahí que la promotora hubiera presentado la figura de este Estudio de Detalle, elaborado por el arquitecto Manuel Nieto Caballero.

Cesión de 544 metros de jardines y 427 de vías

El Estudio de Detalle de la Finca Escoté, en el barrio de Cimadevila, contemplaba la construcción de 16 viviendas adosadas, cada una con su garaje para aparcamiento en un número no inferior a una plaza por cada una de ellas.Se proyectaban cuatro áreas edificables ocupando una superficie de 936 metros cuadrados, con sótano, planta baja, planta primera y aprovechamiento bajo cubierta y un aprovechamiento máximo edificable de 2.636 metros cuadrados residencial y hotelero, resultado de multiplicar la superficie bruta de 3.296 metros por el coeficiente de edificabilidad de 0,80 m2/m2.Como áreas libres y zonas verdes públicas, contemplaba un espacio para jardines (VX) de uso público de 544 metros cuadrados, más de los 448 que contempla la Ordenanza URNU, de 28 metros por cada vivienda o por cada 100 construidos; y 427 metros cuadrados de cesiones viarias.Contemplaba el acceso rodado mediante los caminos existentes que completaba con un ramal previsto en las NNSS en fondo de saco y con rotonda final de 16 metros de diámetro.