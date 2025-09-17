El BNG exige la recuperación de las ayudas al patrimonio marítimo y fluvial

El grupo provincial del BNG reclama a la Diputación de Pontevedra que recupere las ayudas para el mantenimiento, conservación y rehabilitación del patrimonio marítimo y fluvial. Piden que los presupuestos provinciales de 2026 y 2027 incluyan una dotación suficiente para retomar una línea suprimida. Alegan que de no reactivarlas desaparecerían el conjunto de embarcaciones tradicionales del país dado la falta de recursos de las asociaciones.

Existen 23 colectivos con esta finalidad en la provincia. La línea de ayudas fue impulsada por la moañesa María Ortega, como anterior diputada de Patrimonio.