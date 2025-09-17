Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG exige la recuperación de las ayudas al patrimonio marítimo y fluvial

La línea fue impulsada por la moañesa María Ortega | Alerta del riesgo para barcos tradicionales

Trabajos, ayer, en los astilleros tradicionales de Moaña. | FdV

Trabajos, ayer, en los astilleros tradicionales de Moaña. | FdV

REDACCIÓN

Moaña

El grupo provincial del BNG reclama a la Diputación de Pontevedra que recupere las ayudas para el mantenimiento, conservación y rehabilitación del patrimonio marítimo y fluvial. Piden que los presupuestos provinciales de 2026 y 2027 incluyan una dotación suficiente para retomar una línea suprimida. Alegan que de no reactivarlas desaparecerían el conjunto de embarcaciones tradicionales del país dado la falta de recursos de las asociaciones.

Existen 23 colectivos con esta finalidad en la provincia. La línea de ayudas fue impulsada por la moañesa María Ortega, como anterior diputada de Patrimonio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents