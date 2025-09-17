El bipartito de Bueu aprueba la subida del rodaje y el PP critica su «voracidad fiscal»

La corporación de Bueu aprobó en pleno la subida del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que entrará en vigor el próximo año, y que supondrá que los propietarios de los turismos abonarán entre 2,52 y 33,60 euros más en función de su potencia fiscal. Lo hizo con los votos a favor del bipartito formado por BNG y PSdeG-PSOE, y ante la oposición del Partido Popular, que ayer mismo criticó la «voracidad fiscal» del gobierno local, que, en su opinión, «ha iniciado una campaña de asalto a los bolsillos de los vecinos».

El edil de Facenda, Xosé Leal, justificó la medida en la necesidad de mejorar la financiación municipal «para mantener los servicios», sin desdeñar la oportunidad de lanzar un dardo a la Xunta al manifestar que «también permitirá cubrir lo que debería financiar la Xunta en materia de servicios sociales». Y subrayó asimismo que en 18 años de gobierno de Félix Juncal «no se subió ningún impuesto o tasa» mientras que en este periodo el incremento del IPC en la provincia de Pontevedra se situó en el 45,6 por ciento.

Dopazo señala que los concellos del PP gravan más a los vehículos

El edil no adscrito Daniel Chapela preguntó en qué se iban a invertir los casi 86.000 euros de ingresos extra previstos, «si en mejora de viales y aceras o para cubrir el agujero de la piscina o pagar al conserje de A Pedra, que corresponde a la Xunta». La portavoz del PP, Elena Estévez, dijo que «ustedes suben el impuesto porque lo quieren subir», a la vez que deslizó cierto oscurantismo en la propuesta, ya que la subida en sí es el tercer punto de la misma. «Le ha faltado hablar de Montoro. Si la Xunta, y el SAF, las baldosas de Pazos Fontenla, la piscina que da un servicio a todo el que quiera venir gratis...», manifestó.

El socialista Celso Dopazo habló entonces de solidaridad en la utilización de los fondos recaudados y criticó al PP por gravar mucho más el rodaje en concellos donde gobiernan como Sanxenxo, Marín, Poio o Baiona. En el primero de ellos, «pagan 224 euros los turismos de más de 20 caballos, y en Bueu son 112».

Juncal: ¿Dónde recortamos? ¿En el Plan Madruga?

Félix Juncal tomó la palabra para recordar que Estévez «hizo una subida generalizada de tasas e impuestos en 2004» y le achacó no tener argumentos para votar en contra que invalidasen los de aquella época. «Subimos después de 20 años de amnistía fiscal» y reconoció que «el concello necesita cuadrar las cuentas porque gasta más de lo que debería». Pero también lanzó la pregunta a la oposición: «¿En dónde deberíamos recortar? ¿En el Plan Madruga? ¿En las subvenciones para asociaciones y clubes? ¿En la OMIC?». Todo esto, añadió, «son novedades en los últimos años».

El popular Manuel Santos Pires puso en duda que la subida fuese mínima «para un coche híbrido de 225 caballos» y pidió valentía al gobierno. «Si se quiere subir, díganlo. Sanxenxo lo hizo». Para Juncal, la valentía «es traer la propuesta con criterios y argumentos». Algo que no convence a Elena Estévez, que alerta de que tras el rodaje vendrá la subida de la basura y la nueva ordenanza para el uso de la piscina. Y calificó de «ridículo» que se hiciera alusión a su gobierno de 2007, «cuando el BNG lleva casi 19 años gobernando Bueu».

Unanimidad para pedir el apoyo de la Xunta en la reforma de Pazos Fontenla

Con debate, pero también con unanimidad. El pleno aprobó la moción conjunta presentada por BNG y PSdeG-PSOE para reclamar a la Xunta de Galicia un convenio para la urbanización de Pazos Fontenla en un proyecto que incluiría la reposición de servicios. El PP y el edil no adscrito Daniel Chapela la respaldaron, el último a pesar de no estar convencido del documento de síntesis planteado, y los primeros a pesar de que la búsqueda de consenso, en su opinión, debería pasar por una junta de portavoces. «Traen la moción para ver si el PP la apoya o no», acusó.

También recibió apoyo unánime la cesión a la Xunta de Galicia de las parcelas para la construcción de vivienda protegida en As Lagoas. En cambio, fue rechazada la moción de Daniel Chapela para la limpieza de las franjas forestales.