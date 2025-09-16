Voluntarios de Mali en el festival de Bueu

Mboulle, Moussa, Bakary, Mouhamadou y Demba son cinco de los 106 subsaharianos, de Mali, acogidos en Bueu desde enero pasado y que en esta edición del Festival de cortos (FIC) formaron parte de los voluntarios para ayudar en su organización. Fue la primera vez que el área social del festival trabajó con migrantes y la experiencia no ha podido ser más positiva, señala la directora de Comunicación del FIC, Lucía Rodríguez. Ayudaron a que en estos diez días de proyecciones a competición-el festival comenzó el día 5 y sigue ahora con el Minific para centros educativos y público infantil hasta el sábado-saliera todo bien.

Los 106 migrantes llegaron a Bueu dentro del programa de atención humanitaria auspiciado por el Ministerio de Inclusión y Migraciones y desarrollado por la ONG ACCEM, buscando derecho de asilo y de protección para conseguir un puesto de trabajo y vivir legales en España.

Dos de los voluntarios en el control de entradas al auditorio del Centro Social do Mar. / Estudio Prolight

Desde el primer momento, el Concello de Bueu organizó actividades para apoyar la integración de este colectivo y en esa labor se implicó también el Festival de Cinema de Bueu (FIC) que pidió a ACCEM la colaboración con voluntarios para ayudar en labores de cara al público, por eso se pedía que tuvieran una comprensión fluida del idioma. La ONG seleccionó a estas cinco personas. Lucía Rodríguez señala que la integración en el grupo fue real. Primero se celebró una reunión con los voluntarios -con ellos también repetía la Asociación Juan XXIII que realizó obradoiros en la Ludoteca y estuvieron dos personas más, de fuera de Bueu, relacionadas con el ámbito audiovisiual- y se les explicaron las tareas. Fueron trabajos relacionados con las entradas, el acceso de personas al patio de butacas o la tienda de merchandising del festival, que agotó muchas de las existencias con venta de gorras, camisetas o bolsas. Para favorecer esta integración real, los migrantes rotaban al cargo de diferentes personas de la organización del FIC «para hacerlo más dinámico y enriquecedor». Muchos asistentes mostraron su felicitación por esta iniciativa. El festival sigue con el Minific. Ayer fueron alumnos de de A Pedra y Virxe Milagrosa de Bueu y Sagrada Familia de Aldán.

Público infantil en la primera sesión del Minific, ayer. / Estudio Prolight

El festival sigue con el Minific. Ayer fueron alumnos de de A Pedra y Virxe Milagrosa de Bueu y Sagrada Familia de Aldán.

Dos esculturas de Xulio Lago de apoyo a Gaza en el escenario

La solidaridad del festival también se dejó ver en su escenario de la sala multiusus del Centro Social do Mar, en donde ahora se celebra la entrega de los premios, que tuvo lugar el sábado pasado con la actuación musical en directo de André Soaxe, al contrabajo, y Martiño Malleiro Díaz, al clarinete.Sobre el escenario había dos piezas escultóricas del artista local Xulio Lago, que forman parte de la colección «Fotogramas», en las que a través del hormigón, se ahonda en el vacío, el abandono y el drama de la guerra, como así dijo en la entrega de los premios la directora de Programación y Porducción del certamen, María Ruiz-Falcó, encargada de dirigir el acto.

Con ambas obras, Lago también quiso ahondar en especial contra el genocidio en Gaza contribuyendo desde Bueu a esa voz alzada de la cultura contra «esta barbarie». El artista quiere agradecer a todo el equipo del FIC por haberle dado la oportunidad de aportar su granito de arena en esta.

Las dos esculturas de Xulio Lago en el escenario para la entrega de los premios del FIC. / Estudio Prolight

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, que se encargó de entregar el premio al mejor corto en gallego aplaudió en su discurso la valentía por el compromiso y la solidaridad social del festival. El director autor del corto gallego ganador «Abellón», Fon Cortizo, exclamó «¡qué viva la lucha del pueblo palestino». Junto a Félix Juncal estuvo en la entrega el director de Axencia de industrias culturais (Agadic), Jacobo Sutil, que destacó que este festival ocupa un lugar de privilegio .Entregaron premios Eugenio Blanco, Alfonso Fernández, el jurado oficial y el co-director del FIC, Manuel Pena que destacó el momento difícil de las salas de cine porque desde la pandemia se consume más en casa y cuesta más ir al cine.