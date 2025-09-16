Vecinos reclaman ante el Concello la obra del camino de A Torre
Existía la previsión del Concello de iniciar la pavimentación a final de agosto | El alcalde se comprometió a que será esta semana
Vecinos de A Roza, en Beluso, volvieron ayer a concentrarse ante el Concello de Bueu, lo que retrasó unos minutos el inicio del pleno de la corporación, que iba a comenzar a las 21:00 horas. Los vecinos llegaron a a las 20:30 horas y desplegaron una pancarta con la que vuelven a recordar la necesidad de anchear y pavimentar el camino de A Torre por donde no accede una ambulancia a pesar de que hay vecinos que la necesitan para los traslados y tienen que ir en camilla recorriendo un tramo del vial al aire libre con los sanitarios llevándola a cuestas. Otra pancarta reivindicaba menos propaganda al gobierno municipal y más «feitos».
Fue una protesta pacífica, como la de anteriores ocasiones, pero los vecinos quisieron aprovechar la celebración del pleno para volver a incidir en que las obras todavía no habían comenzado. Corearon consiganas como «Acceso á ambulancia, dereito fundamental» o «Só servides para o carnaval», molestos por las letras que les dedicaron a los vecinos. La última reunión con el alcalde, Félix Juncal, fue a primeros de agosto y les había trasladado que a finales de mes o principios de septiembre ya estarían los trabajos ejecutándose: «Estamos a mediados de septiembre, sin obras y sin explicación», señalaba uno de los portavoces de los vecinos José Antonio Torres, que recuerda que siguen sin saber nada de la mejora del vial de A Sobreira. Dice que los vecinos ya habían hecho las cesiones para anchear el camino de A Torre que sólo son 300 metros y que no entienden cómo una obra que sólo tiene un presupuesto de 60.000 euros no arranca. El alcalde se reunió ayer con los vecinos, de ahí el retraso en el inicio del pleno, y se comprometió a que las obras comenzaran esta misma semana.
