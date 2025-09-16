Sogama insiste en culpar al Gobierno central de la subida de la basura
El presidente de la sociedad de gestión de residuos, Javier Domínguez, visitó Guixar
En medio de la guerra política que ha generado en los municipios de Cangas, Moaña y Bueu la nueva propuesta de ordenanza fiscal de la recogida de basura que incrementará el recibo a los vecinos de 68 a 126 euros, debido al aumento del canon de la empresa que gestiona el tratamiento -Sogama- y a la obligación de que el servicio se autofinancie con los recibos, el presidente de Sogama, Javier Domínguez, se desplazó ayer a la planta de Guixar, en Vigo, para insistir en los motivos de la subida del canon en todos los concellos y ofreció datos de Vigo, de que el Concello está asumiendo un canon de 83 euros/tn en lugar de los 108 que critica su alcalde y que correspondería de no aplicar reducciones la Xunta. En el caso de los Concellos de O Morrazo, la presidenta de la Mancomunidade y alcaldesa de Cangas, asegura que pagan más, cerca de 100 euros de canon a Sogama.
En relación a la actualización del canon y como ya informó en reiteradas ocasiones, Dominguez volvió a insistir en que el único culpable de la subida de la factura que cobra Sogama a sus clientes es el gobierno de Pedro Sánchez. Explica que la Ley/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados, contemplaba por primera vez impuestos al vertido y a la incineración que Sogama tuvo que asumir y lo hizo a partir de enero de 2023 desembolsando al Estado 9 millones de euros que no repercutió a los Concellos. Confiaba en que el Gobierno diera marcha atrás a sus pretensiones por las consecuencias económicas negativas, «consecuencias que sí tuvieron en cuenta 17 países europeos que decidieron no aplicar el tributo a la incineración, como Alemania, Finlandia y Grecia».
Añade que el Estado no sólo dio marcha atrás, sino que aplicó de forma unilateral medidas sancionadoras, como suprimir la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica de Sogama (18 millones anuales), disminuir la retribución de la planta de cogeneración y recuperar el impuesto eléctrico del 7%. Con ello, Sogama registró 18 millones de euros en pérdidas en 2023.
Por eso la compañía se vio obligada a actualizar el canon con un importe de 66 euros/tn en el primer semestre y una nueva revisión en 2025 cuando alcanzaría los 108 euros. Explica que la Xunta decidió asumir el 60% de la subida (25 euros/tn) logrando así un canon reducido de 35 euros/tn, pero supeditado a reducir los residuos en un 1% e incrementar en un 3% el reciclaje de envases (amarillo) y materia orgánica (marrón). A mayores la Xunta aporta a los Concello, a través de un fondo ambiental adicional, 12 euros/tn. Explicó que en la subida de los recibos no sólo influye Sogama, sino la ley que obliga a los concellos a que el servicio no sea deficitario (contenedores, recogida, combustible...).
