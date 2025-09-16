Sogama insiste en culpar al Gobierno central de la subida de la basura

En medio de la guerra política que ha generado en los municipios de Cangas, Moaña y Bueu la nueva propuesta de ordenanza fiscal de la recogida de basura que incrementará el recibo a los vecinos de 68 a 126 euros, debido al aumento del canon de la empresa que gestiona el tratamiento -Sogama- y a la obligación de que el servicio se autofinancie con los recibos, el presidente de Sogama, Javier Domínguez, se desplazó ayer a la planta de Guixar, en Vigo, para insistir en los motivos de la subida del canon en todos los concellos y ofreció datos de Vigo, de que el Concello está asumiendo un canon de 83 euros/tn en lugar de los 108 que critica su alcalde y que correspondería de no aplicar reducciones la Xunta. En el caso de los Concellos de O Morrazo, la presidenta de la Mancomunidade y alcaldesa de Cangas, asegura que pagan más, cerca de 100 euros de canon a Sogama.

En relación a la actualización del canon y como ya informó en reiteradas ocasiones, Dominguez volvió a insistir en que el único culpable de la subida de la factura que cobra Sogama a sus clientes es el gobierno de Pedro Sánchez. Explica que la Ley/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados, contemplaba por primera vez impuestos al vertido y a la incineración que Sogama tuvo que asumir y lo hizo a partir de enero de 2023 desembolsando al Estado 9 millones de euros que no repercutió a los Concellos. Confiaba en que el Gobierno diera marcha atrás a sus pretensiones por las consecuencias económicas negativas, «consecuencias que sí tuvieron en cuenta 17 países europeos que decidieron no aplicar el tributo a la incineración, como Alemania, Finlandia y Grecia».

Añade que el Estado no sólo dio marcha atrás, sino que aplicó de forma unilateral medidas sancionadoras, como suprimir la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica de Sogama (18 millones anuales), disminuir la retribución de la planta de cogeneración y recuperar el impuesto eléctrico del 7%. Con ello, Sogama registró 18 millones de euros en pérdidas en 2023.

Por eso la compañía se vio obligada a actualizar el canon con un importe de 66 euros/tn en el primer semestre y una nueva revisión en 2025 cuando alcanzaría los 108 euros. Explica que la Xunta decidió asumir el 60% de la subida (25 euros/tn) logrando así un canon reducido de 35 euros/tn, pero supeditado a reducir los residuos en un 1% e incrementar en un 3% el reciclaje de envases (amarillo) y materia orgánica (marrón). A mayores la Xunta aporta a los Concello, a través de un fondo ambiental adicional, 12 euros/tn. Explicó que en la subida de los recibos no sólo influye Sogama, sino la ley que obliga a los concellos a que el servicio no sea deficitario (contenedores, recogida, combustible...).