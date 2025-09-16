El Estado revoca en Cangas 36 viviendas de uso turístico; en Moaña, 10 y en Bueu, 22

Los gobiernos locales desempolvan sus archivos, examinan solicitudes y datos remitidos por la Xunta de Galicia, pero no encuentran referencia al número de viviendas turísticas que son consideradas ilegales por el Gobierno del Estado y que las va a retirar del mercado para su uso residencial, como anuncio el sábado el presidente, el socialista Pedro Sánchez.

El gobierno local de Cangas no iba a ser menos. Removió documentación que tenía en su poder sobre las viviendas turísticas, cuya competencia es de la Xunta, trató de comprobar si se había perdido algún comunicado del Estado, donde se dijera cuantas viviendas en Cangas que se consideraba ilegales, pero no encontró nada. Poco después, ya al final de la mañana conocía los datos que salieron de la Subdelgación del Gobierno de Pontevedra, a cargo de su titular, el socialista Abel Losada. De esta manera se supo que Cangas era el municipio de O Morrazo donde más viviendas de uso turístico se habían revocado, 36, frente a las 22 de Bueu y a las 10 de Moaña. Cangas se sitúa en la mitad de la tabla de esta clasificación de viviendas a las que no se les otorgó en número de registro comunitario. La encabeza Vigo, con 227, seguidos de Sanxenxo, con 196 y Pontevedra con 111. En la cuarta posición aparece Baiona con 95 y en la quina, Vilagarcía de Arousa, con 72. La clasificación sigue con Pio, con 67; O Grove, con 65; Nigrán, con 47; Caldas de Reis, con 43 y Cambados, con 36, entre los 50 municipios de la provincia, de los 60 que hay, a los que el Estado revoca su consideración de vivienda turística. En este sentido, el subdelegado del Gobierno de Pontevedra, Abel Losada, calificó la medida de Pedro Sánchez de valiente y dijo que la Xunta de Galicia hacía la vista gorda. Estaba seguro que la decisión serviría para mejorar la situación de la vivienda en España.

El plan estratégico sobre el turismo elaborado por el gobierno local contabiliza que Cangas cuenta a fecha de 2025 con 653 viviendas de uso turístico registradas, aumentando desde 2022 un 61%.

En él se dice qué con las viviendas de usos turísticos, a las que culpan de un incremento de precios de alquiler, aumentó el coste de la vida, la incomodidad social, ruidos, colas, falta de aparcamiento, deterioro del entorno, precarización del trabajo, aumento de los costes de servicios y desaparición de viviendas habituales en el casco histórico.

Según el mencionado plan estratégico, el municipio de Cangas cuenta en la actualidad con unas 14.600 viviendas, de las cuales 2.700 están vacías. En el casco urbano existen unas 300 viviendas objeto de rehabilitación. A pesar del gran trabajo que se realizó en los últimos años, el 50% de las mimas se encuentran en estado ruinoso o de total abandono. Unas 60 no supera los 50 metros cuadrados y unas 20 tienen menos de 25 metros cuadrados, algunas con menos de tres metros de fachadas, lo que dificulta seriamente su recuperación como vivienda.

Avirtuga afirma que el anuncio está lejos de la realidad

La Asociación de Viviendas Turísticas en Galicia (Aviturga) asegura que el anuncio del Gobierno de que más de 53.000 propiedades, que se alquilan actualmente como viviendas turísticas, pasaran al mercado residencia, no puede estar más lejos de la realidad. «Las 53.000 viviendas a la que alude el Gobierno no son ilegales por el hecho de no haber obtenido el número de registro en el Registro de la Propiedad; deberán ser las comunidades autonómicas la que revoque, en su caso, las licencias concedidas o declaraciones responsables emitidas. El único efecto de la exclusión de aquel registro serán que no se puedan comercializar a través de páginas webs que promocionan este tipo de ofertas. Argumentar que dichas propiedades pasarán a ocuparse por jóvenes y familias solo se cumplirá, una vez que se derogue la actual Ley de Vivienda y se restablezca la seguridad jurídica que de garantías a los arrendadores».