La Policía Local se incauta de una pistola eléctrica que estaba en poder de un joven durante la noche del domingo

La Policía Local se incautó el domingo por la noche de una taser o pistola eléctrica (llamada también pistola de corriente), que dispara proyectiles que administran una descarga eléctrica a través de un cable. Este arma estaba en posesión de un joven que se encontraba en una terraza junto con unos amigos. No se trataba en absoluto de un joven que tuviera antecedentes ni que se consideraba peligroso. El joven fue denunciado ante la Subdelegación de Gobierno y le podría suponer una multa de hasta 600 euros.

Según la ley, las tasers son ilegales para los particulares en España, ya que están clasificados como armas prohibidas para el público general en el artículo 5.1.c del Reglamento de Armas (RD 137/93). Su uso está restringido exclusivamente a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o del ejército, que deben recibir formación específica para su manejo.

El jefe de la Policía Local de Cangas, Ánxo Gallego, manifestó que no era la primera vez que se incautaban armas de este tipo en Cangas, que en los últimos meses el número había ascendido a 3. Considera que quienes la portan lo hacen más como un arma de defensa que de ataque, porque no acostumbra a encontrarse entre aquellas personas que tienen actitudes violentas con antecedentes.

No obstante se constata que cada vez es más habitual la presencia de este tipo de armas entre los jóvenes del municipio y la Policía Local de Cangas recuerda que están totalmente prohibidas, que son muy peligrosas, por lo hace un llamamiento a los jóvenes para que dejen de perseguir este tipo de armas.

De momento, aunque la Policía Local sí constató la mayor presencia de las taser, también es verdad que nunca tuvo acudió nadie a la comisaría a se presentó ante una patrulla diciendo que se había empleado contra él.

La Policía Local de Cangas realizará cada vez más controles respecto a la presencia y uso de este tipo de armas, ahora de moda, en Cangas. El joven denunciado no la estaba empleando contra nadie, solo mostrándola entre sus amigos.