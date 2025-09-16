Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La pasarela de Area dos Cans en Ons será más ancha

REDACCIÓN

Lugar

Turismo de Galicia ha licitado la contratación de una nueva pasarela para mejorar la accesibildiad en la playa de Area dos Cans,en la isla de Ons, que forma parte del Parque Nacional das Illas Atlánticas. Las obras se realizarán al amparo del Plan Xacobeo Next Generation diseñado por la Xunta con fondos europeos.

La nueva pasarela reducirá la actual pendiente del 6% para que se adapte a la ley de supresión de barreras. Será ampliada en su conjunto para pasar de 1,4 a 1,8 metros de ancho.

