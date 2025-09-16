La pasarela de Area dos Cans en Ons será más ancha
REDACCIÓN
Lugar
Turismo de Galicia ha licitado la contratación de una nueva pasarela para mejorar la accesibildiad en la playa de Area dos Cans,en la isla de Ons, que forma parte del Parque Nacional das Illas Atlánticas. Las obras se realizarán al amparo del Plan Xacobeo Next Generation diseñado por la Xunta con fondos europeos.
La nueva pasarela reducirá la actual pendiente del 6% para que se adapte a la ley de supresión de barreras. Será ampliada en su conjunto para pasar de 1,4 a 1,8 metros de ancho.
