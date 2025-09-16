Nueve rutas para explicar Moaña en otoño
REDACCIÓN
Moaña
Las rutas turísticas guiadas para este otoño incluyen nueve recorridos en Moaña, comenzando el 21 de septiembre, a las 10.00 horas, por el sendero del río Barranco do Faro, en la parroquia de Meira. De las explicaciones se encargan siempre los guías de A Illa dos Ratos.
En octubre habrá rutas hasta A Poza da Moura (día 12), por los paisajes del libro «O último barco (día 18), y por la historia de las calles de la villa (el 25).
Ya en noviembre se organizan las rutas Moaña Mariñeira, por el núcleo histórico de San Martiño, por las canteras del litoral, un recorrido por la historia de las mujeres de la villa y otro por la costa de Meira.
