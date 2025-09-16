Los niños ya no podrán subir al hórreo del Concello
REDACCIÓN
Moaña
El hórreo de los Xardíns do Concello de Moaña completó su trabajo de reparación con la instalación de dos barras metálicas que refuerzan su estructura y garantizan que la fachada no ceda.
Sigue todavía acordonada a la espera de que se regenere el césped de su base, muy desgastado por el proceso de desmontaje y montaje durante los trabajos de conservación.
El Concello recomendará que los pequeños que usan el parque no se suban más a este hórreo como medida de protección y para evitar nuevos daños.
