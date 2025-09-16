Musicais e monicreques na nova edición de Rechouchíos
O ciclo comeza este venres con «Santo Mandil», de As Tareixas
O Concello de Moaña comeza o seu novo curso de programación de ocio infantil e familiar en galego, Rechouchíos. Nos meses de setembro e outubro desenvolveranse seis espectáculos. O primerio é o musical «Santo Mandil» de As Tareixas, este venres 19 no centro Daniel Castelao de Quintela ás 18.00 horas. Trátase dun grupo encabezado polo compositor José Manuel co seu fillo Román e a súa filla Omara. O venres 26 de setembro o centro Rosalía de Castro de Domaio acolle o musical «Os ourizos», de Barafunda.
Os Rechouchíos volven ao auditorio de Quintela o 3 de outubro co espectáclo de monicreques «Titiricircus», de Tanxarina Teatro, centrado no mundo do circo.
O venres 10 de outubro será a quenda para o Centro Sociocultural Castroviejo de Tirán. Raquel Queizás se encargará da narración oral «A maleta da mestra». O 17 de outubro, no mesmo espazo, Paula Carballeira pon en escena o espectáculo «Contos de sapos, bruxas e curuxas». Estes dous eventos estarán signados por XOGA para pequenos con dificultade auditiva.
O venres 24 de outubro María Faltri será a protagonista de «Coa pandeireta na man» no centro Rosalía de Castro da parroquia de Domaio.
