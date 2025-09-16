Un motorista de O Hío herido al derrapar en Liméns
La caída se produjo por una mancha de aceite
La presencia de valvulina o aceite en al calzada del vial que discurre paralelo a la playa de Liméns, en Cangas, provocó un accidente de moto a última hora de la mañana de este martes en el que resultó herido su conductor, un vecino de O Hío de unos 50 años. El motorista circulaba por el vial cuando en la curva y debido a este lubricante en al calzada, patinó y se salió de la vía en una zona de curva.
Hasta el lugar se desplazó el Grupo Municipal de Emerxencias de Protección Civil. El hombre fue evacuado en ambulancia para ser atendido.
