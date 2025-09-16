Moaña contrata la limpieza de los ríos Inferno, Fraga, Freixa y Miñouva

El Concello de Moaña contrató ayer, en Xunta de Goberno Local, la limpieza de los tramos urbanos de cuatro ríos, con el objetivo de evitar riesgos de inundaciones cuando lleguen los temporales del otoño. El importe dedicado a estos trabajos supera los 17.200 euros y deberá comenzar la limpieza antes de finalizar este mismo mes.

La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, explica que este año se suman los dos ríos de Domaio. En concreto se trabajará en el tramo urbano del río de O Inferno, que pasa por el entorno del paseo del Poeta Manuel María. También se actuará en el tramo urbano del río de A Fraga, que fue históricamente el que registró más problemas de desbordamientos sobre todo.

La limpieza llegará también a los tramos urbanos de los ríos Freixa y Miñouva, los dos principales cursos fluviales que cruzan la parroquia de Domaio.

Hay que recordar que este invierno Augas de Galicia limpió más de 7 kilómetros lineales de los cursos de los principales ríos moañeses. Desde hace varios años el mantenimiento de los tramos fluviales está cedido al Concello.