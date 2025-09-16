Gente del mar rinde homenaje en Bueu al consignatario irlandés O’ Donovan

Armadores patrones y marineros de las localidades pesqueras del sur de Galicia rindieron ayer en el restaurante Loureiro de Bueu un homenaje de gratitud al irlandés Cornelio O’Donovan, consignatario que durante más de medio siglo veló por atender los servicios necesarios de todo tipo a los barcos gallegos que faenaban en el Gran Sol.

Javier Touza, de la Cooperativa de armadores de Vigo; Daniel Castro, presidente de la Organización de Productores nº4 y Claudino González, presidente de los armadores de Marín, encabezaron el homenaje rendido a Cornelio D´onovan, consignatario establecido en Castletownbere y Bantry Bay que durante más de medio siglo ha realizado una gran labor de atención a los buques gallegos, especialmente de O Morrazo y Vigo, así como a sus tripulaciones en todo aquello que pudieran necesitar en los momentos de entrada o salida de la marea, o atendiendo a situaciones difíciles que siempre se dan en el mundo de la mar.

Cornelio O’Donovan. / Santos Álvarez

Cornelio O’Donovan, que es Cónsul Honorario en el sur de Irlanda, hizo referencia a muchos momentos de su trayectoria profesional de su relación con los barcos gallegos. Aseguró que tenía gran satisfacción de encontrarse con los armadores y los patrones presentes después de más de medio siglo en que, por unas u otras causas, nunca había viajado a Marín, lo que hizo ahora en compañía de otra persona de la consignataria que él ostentó y desde la que pudo atender a los barcos de esta zona.

Tuvo palabras de recuerdo para los inicios de su tarea: «Cuando los barcos —dijo— eran de vapor y necesitaban muchas atenciones de mecánicos por las dificultades que suponía el caladero del Gran Sol». Aseguró que, en este momento està ocurriendo algo parecido pero a otro nivel porque, reconociendo que los barcos son más modernos, muchos tienen ya bastante antigüedad y la flota gallega necesia una urgente renovación.

También se refirió a las tripulaciones: «Es otro problema de futuro —aseguró — Marineros gallegos hay muy pocos por que los jóvenes no quieren ir a la mar y los barcos llevan indonesios y africanos que no están preparados para asumir las responsabilidades principales a bordo con lo que me temo que, cuando los patrones actuales se jubilen será difícil que la flota se mantenga como ahora».

O’Donovan recuerda muy bien al primer barco de Marín que atendió tras montar su empresa: «Fue el Virgen de la Consolación pero después vinieron muchos más como los ‘Playas’ de la empresa Pesmar y otras armadoras. Hay que tener en cuenta la evolución de la flota. Nosotros atendimos en algún momento a más de 300 barcos de pasajes; 150 de Ondarroa, 115 de A Coruña y, de por aquí, unos 100 barcos ... y hoy en día no sé si habrá un centenar de barcos en total aunque es verdad que parecen más porque van más a puerto ya que descargan las capturas en camiones y da otra impresión».

El homenajeado reconoce que el Gran Sol sigue siendo difícil aunque los barcos son mucho más potentes y cómodos pero aquel caladero es el que es y mantiene su peligrosidad siempre.

Los asistentes tuvieron ocasión de cantar el «feliz en tu día» mientras Cornelio O’Donovan soplaba la vela que represntaba sus ochenta años de vida, y la velada continuó con cordialidad y buen humor por lo que el eterno consignatario de los barcos pesqueros gallegos en Irlanda se lleva un buen recuerdo del sencillo pero cálido homenaje recibido.