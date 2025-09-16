Una más en la familia Menduiña.

Esta saga celebró el domingo una comida en la que participó la matriarca, Josefa Menduiña, que cuenta con 97 años bien llevados. Pero este año, hace muy poco, tanto como un mes, la familia aumentó en una persona, Leyre se llama, biznieta de Josefa y nieta de Serafín Docampo. Ella también estaba allí, aprendiendo las costumbres.

Enemigo que huye, caliz bañado en oro

A la salida, ayer noche, de la excolegiata de Cangas no había otro comentario: el coste del regalo que se le hizo al cura que se iba, Severo Lobato. El cáliz con una pátina de oro fue costoso según muchas y muchos. La cifra que nos dan es, incluso, obscena. Pero no la vamos a comentar aqui porque nosotros no tenemos el recibo. Claro que sabemos que un cáliz bañado en oro no es barato, pero también que hay muchos feligreses que no estaban contentos con Severo Lobato, sobre todo en las confradías, con las que mantuvo más de un desencuentro, por lo que cabe la posibilidad de la exageración. Pero ya saben aquel dicho: enemigo que huye, puente de plata (en este caso, de oro).

No, en Cangas no habrá aeropuertos, pero el más tonto hace aviones

Que nos preguntaron estos días por eso de que andan buscando terrenos para construir un aeropuerto en Cangas. Para aquellos que, como el personaje de Sheldon Cooper, les cuesta adivinar lo que es sarcasmo y lo que no, que no, que no se va a construir ningún aeropuerto, pero que sí, que el más tonto hace aviones.