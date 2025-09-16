Dos edificios inician su construcción en Moaña con un total de 18 pisos

El bum del sector de la construcción en Moaña se consolida con el inicio de las obras de construcción de dos de los edificios de viviendas que estaban en tramitación en el Concello desde hacía meses. En concreto se trata del inmueble de 10 viviendas de la calle Donato Bernárdez Sotelo y del nuevo edificio que se promueve en el ámbito de Sisalde y que debería poner ocho nuevos pisos en el mercado inmobiliario.

El que más rápido ha arrancado es el Sisalde. Allí los promotores van a levantar un inmueble a continuación del construido en los últimos años, en la esquina con la calle Rosalía de Castro y que tenía 33 viviendas. Esta promoción es más modesta. Ya se realizó el movimiento de tierras y se está trabajando en la cimentación. La semana pasada la constructora instaló la pertinente grúa. El edificio hará esquina con la calle Elisa de la Peña González y se levantará muy cerca del nuevo centro de salud, también en fase de construcción.

Este nuevo edificio de ocho viviendas se levantará en una parcela que tiene unos 500 metros cuadrados. Será una estructura de dos plantas y aprovechamiento bajo cubierta, la misma altura que el inmueble situado a continuación. El proyecto está impulsado por la misma promotora que lleva meses construyendo otro inmueble en la calle As Barxas y que deberá tener listos 11 pisos a comienzos de 2026. Los trabajos avanzan a buen ritmo.

Dcha.: Grúa en la parcela de la calle Donato. / | F.G.S.

La misma promotora, asimismo, se encargó del derribo de las estructuras antiguas que ocupaban el solar a la altura del número 130 de la céntrica calle Ramón Cabanillas. Ahí ahora deberán tramitar los permisos para poder levantar un edificio de gran tamaño del que se espera que pueda dotar al mercado inmobiliario moañés de 26 nuevas viviendas.

El otro de los inmuebles que ya tiene la grúa instalada y en el que se realizaron trabajos sobre el terreno en los últimos días es el impulsado en la calle Donato Bernárdez Sotelo, en el terreno anexo al cuartel de la Guardia Civil. La promotora llevaba tres años de trámites, pues fue necesario alinear correctamente el vial en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Aprovechando el desnivel del terreno, el inmueble tendrá planta semisótano, planta baja, y cuatro plantas por el lado de la carretera, así como cinco alturas por su fachada trasera. Según el proyecto presentado al Concello, el sótano será de 202 metros cuadros y en la planta baja habrá una vivienda de 59 metros cuadrados. En la primera planta se habilitarán dos viviendas de 98,5 y 96,6 metros cuadrados respectivamente y en la segunda altura los dos pisos serán de 99,28 y casi 96 metros. En cuanto a los áticos, en la planta cuarta habrá una vivienda de 99 metros cuadrados y después dos dúplex a doble altura que llegarán hasta la altura quinta. Ambos tendrán entre 130 y 140 metros.