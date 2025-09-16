El contrato del cambio de césped del Alondras se realizará por vía de urgencia

El gobierno local sigue su cronograma para sacar adelante la obra que supone sustituir el césped artificial del Campo de fútbol de O Morrazo, donde juega el Alondras, equipo que se quejó el sábado del estado del terreno de juego.

Según pudo informar ayer la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, faltan los informes de Intervención y Tesorería, que se van a agilizar al máximo y el trámite del concurso irá por vía de urgencia. Así, lo más probable es que el lunes esté aprobado en junta de gobierno el lunes, pero también podría hacerlo mediante decreto de la Alcaldía, al justificarse la urgencia, en el momento en el que estén listos los dos informes técnicos antes señalados.

Las empresas tendrán 13 días, en vez de 20, para presentar ofertas y se espera que en la segunda semana del mes de octubre se reúna la mesa de contratación. El presupuesto de las obras de cambio de césped de O Morrazo se sitúan en torno a los 300.000 euros y van a ser llevadas a cabo con fondos propios. Al principio iba a ser financiada la obra a través del Plan Provincia, pero el secretario de la corporación municipal de Cangas advirtió de la dudas legales que suponía financiar con fondos públicos unas obras en un campo privado, aunque existiese un convenio de cesión por 25 años, incluso si hubiera otro convenio por más años. El gobierno municipal habló con los técnicos de la Diputación y examinó las bases, donde sí que mencionaban la posibilidad de invertir el dinero en algo privado sin había una cesión mediante. Pero a los técnicos locales le seguía crujiendo esta posibilidad, así que al final se optó por hacerlo con fondos propios, para que no hubiera dudas de ningún tipo. Eso retrasó considerablemente todo el procedimiento de contratación.

El proyecto propone la sustitución de la manta del césped artificial existente por uno nuevo sintético de última generación. Se plantea la retirada del césped existente y la posterior colocación de uno nuevo. El proyecto plantea un césped mixto de 40 milímetros, con césped mixto (monofilamento y fibrilado) de polietileno, tejido sobre backing de polipropileno reforzado, colocando sobre base elástica de un centímetro de espesor. Está previsto también el marcaje y señalización de campos de fútbol 8, con idéntico material, siguiendo los criterios reglamentarios de la Federación Española de Fútbol.