Cangas asistirá el jueves a la reunión sobre el litoral en Santiago

La Conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, convoca a los alcaldes del litoral gallego, entre ellos los de O Morrazo, a una reunión el jueves, 18 de septiembre, entre las 11.30 y las 13.30 horas, en el Hall de Tirantes d e la Cidade de Cultura de Santiago de Compostela. En este encuentro se contará con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ofrecerá a los concellos información de utilización en relación con los servicios asumidos por Galicia el pasado día 1 de julio en materia de litoral. En este sentido se realizará una presentación de la guía de instalaciones y actividades para la temporada 2026, se explicarán las funcionalidades de la página web Galicia Litoral y se ofrecerá una mesa redonda sobre la promoción de litoral, el prototipo de chiringuito biosostenible y el inventario de bienes con valor cultural del litoral.