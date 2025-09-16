Afimo ya vende su Lotería de Navidad

El colectivo Afimo (Asociación persoas afectadas de fibromialxia do Morrazo) tiene ya a la venta sus billetes para la Lotería de Navidad, que ayudan a financiar las actividades que realiza esta entidad. El número con el que juegan este año es el 41052, que ya pueden comprar las personas que quieran colaborar con Afimo. El sorteo es el 22 de diciembre.