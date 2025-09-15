Santos busca la forma de parar un Sisalde sin PAC

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, dejó claro ayer en la 201 semana consecutiva de concentración delante de la Casa del Mar, que buscará la forma para que el nuevo centro de salud de Sisalde no abra si la Consellería de Sanidade mantiene su empeño de no dotarlo de un Punto de Atención Continuada (PAC). La regidora local insistió así en la idea que ya se había pergeñado en la manifestación del domingo 7 de septiembre. De esta forma, el gobierno local y la propia Plataforma de Sanidade tensan este conflicto frente a una Xunta que, tal vez, a través del PP de Moaña, dejó clara su postura, al calificar de fracaso la mencionada manifestación. «No queremos edificios sin personal. Los edificios no curan, lo hace el personal sanitario". De momento, la idea de no permitir la apertura del centro de Sisalde, si no viene acompañado de un PAC, se mantiene y lo que está claro es que el gobierno busca fórmulas legales que le permitan tomar esta decisión, que no deja de ser arriesgada.

La alcaldesa de Moaña volvió a insistir en que la Xunta sigue recortando en la Atención Primaria y, por lo tanto, en la sanidad pública, para «engordar las cuentas de las empresas privadas de sanidad. Recalcó que el hecho de que la Xunta niega el derecho a Moaña a recuperar las urgencias, perdidas en la época de la pandemia por COVID Y forma parte de una decisión politica.Mencionó que estas 201 semanas de movilizaciones permitieron conseguir una ambulancia para Moaña que actúa en todo O Morrazo y mantener el turno de tarde. Además se mostró convencida de que Moaña sabe lo que quiere y no se dejará influir por el desprecio de aquellos que «minorizaron» la manifestación del día 7.

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Sanidade, Gabriel Ferral, invitó al PP a acudir a las concentraciones de los domingos y recordó que esta fuerza política es miembro de la plataforma. «Si de verdad ellos quieren que vengan las urgencias para Moaña pues que se movilicen con nosotros», dijo Gabriel Ferral mientras se escuchaba en alto la frase famosa del cumpleaños de Alberto Núñez Feijóo: «¡Me gusta la fruta!».