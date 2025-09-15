Santiago releva a Lobato

El ya expárroco de Cangas, Severo Lobato, se marchó al grito de ¡Bravo, bravo!, como un torero que sale a hombros de la plaza. Un golpe de cariño que parecía destinado a mostrar al Arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, que se marchaba un cura de enorme arraigo en la parroquia, muy al contrario de lo que muchos fieles pudieran pensar. El emotivo discurso de Lobato (perdió la voz en su recuerdo inicial al párroco anterior, Jesús Barreiro) vino precedido de una intervención de una feligresa que representaba a la parroquia y que le hizo entrega de un cáliz bañado en oro. Hubo, para muchos, sorpresa en los ¡Bravo! y en los aplausos continuados que alargaban su eco en una excolegiata que olía a incienso, a cirio quemado a tierra mojada. Desde el micrófono, la representante de la parroquia pidió a Severo Lobato que no se olvidara de Cangas. El hombre y el cura se sintieron, por un momento, privilegiados ante semejante frenesí parroquial. Con la voz entrecortada manifestó que se marchaba de Cangas como un niño malcriado por sus colaboradores, esos que lo alentaban, esos que proferían «¡Bravos» y que se quemaban las manos aplaudiendo. Manifestó que Cangas era una parroquia señera en la diócesis y que la iglesia no tenía parangón, que había sido colegiata en su día.

Aplausos de despedida a Severo Lobato | P. Hernández

El nuevo párroco vio como habían desembarcado en Cangas fieles de sus parroquias de Betanzos, como habían ido a comulgar y con quienes mantuvo conversación antes de la celebración de la misa solemne, que comenzó a las 19:30 y se prolongó más allá de las 21.00 horas. También el utilizó la metáfora como forma de expresar lo que estaba viviendo. «Me siento como una novia traída al altar!», en referencia a todos esos feligreses de Betanzos que habían llegado a Cangas. Le pidió que no derramaran lágrimas por él, que lo importante era mantener la amistad. Después realizó un recorrido por las parroquias en las que había ejercido, todas ligadas al nombre del apóstol Santiago. Así que se mostró convencido de que el apóstol había decidido acompañarlo en su trayectoria vital y profesional. Contó como su padre le quería poner el nombre de Fermín, pero fue su madre la que decidió que era mejor bautizarlo como Santiago.

Hoy, lunes, será otro día. Ya no sonarán las trompetas ni los aplausos y comenzará una nueva etapa en la parroquia Santiago de Cangas e Islas Cíes.