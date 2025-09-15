El PP se suma a las críticas sobre la falta de desbroces en la parroquia de Aldán

El PP de Cangas manifiesta su preocupación por la demora del Concello a la hora de realizar los trabajos de limpieza de desbroces tanto en las carreteras principales como en las municipales. Asegura esta formación política que se solidariza con la asociación de vecinos de Aldán, que mostró su enfado con el gobierno local por dejar abandonada la parroquia. Considera que la desidia e ineficiencia y desprecio por el rural es más que palpable. Recuerda que hace cuatro meses que las asociaciones mantuvieron una reunión con el tripartito para reivindicar que «Aldán también existe». Según la versión del PP, en ese encuentro de hace cuatro meses el gobierno local les comunicó que los trabajos comenzarían en breve, pero finalizado el verano siguen sin llegar.

Afirma el PP que, además de la maleza que invade los caminos, la situación se agrava por la ausencia de cuentas por donde van las aguas de la lluvia.

El PP menciona que cada año lleva una moción al pleno instando al gobierno de Cangas a elaborar un plan de acción anual que recoja la limpieza y desbroce, por lo menos dos veces al año de todas las carreteras municipales. Por eso piden al gobierno local que solicite una ayuda a través de la Línea 3 del Plan+Provincia, para que no suponga un gasto para los vecinos. Recuerda que el tripartito siempre vota en contra.

«Pedimos que el Concello de Cangas actúe con urgencia y planifigue de forma adecuada estos trabajos de mantenimiento para evitar que la tardanza actual acabe convirtiéndose en un problema mayor para el conjunto de los vecinos durante la temporada de lluvias», afirma la edil del PP Isabel Figueiras Pérez.