A Illa dos Ratos incluye «Esculturas» y «Terras de Coiro» en sus rutas de otoño

El nuevo programa de la Asociación incluye nueve propuestas hasta el 7 de diciembre

Presentación de las rutas de A Illa dos Ratos en Cangas. | G.N.

Cristina González

Cangas

La Asociación A Illa dos Ratos inicia este sábado su programación de rutas de otoño hasta el 7 de diciembre, con nueve propuestas, entre las que se incluyen las dos novedades de este año «As esculturas de Cangas» y «As terras de Coiro» que abren la programación. A Illa ya ha realizado 870 rutas con más de 25.000 asistentes.

Este sábado se realiza «As esculturas», a las 10:30, con un recorrido por emblemáticas obras que hablan de la historia local, como la estatura a María Soliño, el mítico Galeón de Manuel Coia o la Fonte do Cabalo. En octubre se celebran «As terras de Coiro» (domingo 5), «Massó, o sentir dun pobo» el sabado 11; y «Aldán, un condado a beira do mar», domingo 19. En noviembre, «Cabo Home, camiño dos faros» el sábado 1; «Intermareal», sábado 8, «Mulleres da historia», domingo 23 y «Massó», domingo 30. El 7 de diciembre es «Cangas 1617, a defensa da vila».

Para participar en las rutas se requiere inscripción previa en el número 611080853.

