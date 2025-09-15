O Rompeolas
Hablando de coches, Moaña sigue con accidentes
Debe de ser a la aparición de esta lluvia que se avisa y no se avisa y que a lo mejor es el motivo de tanta concentración de accidentes en las carreteras de Moaña. Ayer, sin ir más lejos, se produjeron dos siniestros de tráfico en Domaio en menos de 20 minutos, uno de ellos con una persona herida.. Se suman a los cuatro que se registraron entre el jueves y el viernes en la Autovía, también en Domaio. ¿Qué tendrá esta parroquia que tanto atrae coches como accidentes?
El presidente de Sogama y la tasa de la basura
El aumento de los recibos de la basura dará mucho que hablar estos meses en la comarca. Precisamente hoy llega a Vigo el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, para hablar en la planta de Guixar sobre el canon aplicado por esta empresa pública a los concellos adscritos a su sistema de tratamiento. Los partidos se tiran los trastos a la cabeza los unos a los otros buscando responsables en sus oponentes. Todos hablan menos quien realmente paga el recibo.
