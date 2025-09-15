Los escolares toman el relevo en el FICBueu

Después de diez días de programación con las secciones a concurso como eje y con The Eggregores theory, Abellón y Campolivar como tres de las grandes triunfadoras de esta edición, el Festival Internacional de Cinema de Bueu afronta su última semana centrando su foco en los más jóvenes, en la cantera de futuros cinéfilos de la comarca. Antes se dio a conocer el Premio del Público, que recayó en la islandesa O, de Rúnar Rúnarsson.

El MiniFIC, apartado dentro del festival orientado hacia los centros escolares, arranca hoy con las primeras de las proyecciones, en una propuesta que permitirá emitir 14 cortos adaptados a las diferentes edades y que tendran como destino a un total de 1.634 escolares de toda la comarca. El menú se completará con otros 13 el fin de semana, cuando se dé paso a la Sección de Curtas en Familia y a la puesta en escena de los mejores trabajos realizados por los estudiantes en las categorías de Educación Especial, Infantil y Primaria, y de Educación Secundaria.

Proyecciones y unidades didácticas

Así pues, el Centro Social do Mar de Bueu será tomado por escolares de los diferentes centros de la comarca en un planteamiento educativo que complementará las proyecciones con unidades didácticas para que ahonden en las obras visionadas. Los más pequeños tendrán a su disposición seis trabajos dentro de la Sección Cativa. Serán la española Gilbert, de Álex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez; la brasileña Tsuru, de Pedro Anias; la coproducción entre Francia, Chile y Uruguay Los Carpinchos, de Alfredo Soderguit; la portuguesa A menina com os olhos ocupados, de André Carrillo; La légende du colibri, del francés Morgan Devos; y la coproducción danesa-chilena Freelance, de Magnus Igland Moller, Perter Smith y Luciano A. Muñoz.

La Sección Infantil proyectará la estonia Kanudud sokid (El misterio de los calcetines perdidos), de Oskar Lehemaa; la hispanolusa O estado de Alma, de Sara Naves; la belga Eureka!, de Kris Borghs; repetirá La légende du colibri; y la neerlandesa Quota, de Job, Joris&Marieke.

La Sección Juvenil, por último, contará con la francesa Gioia, de Nixon Singa; la lusa Ups!, de Galvao Bertazzi y Luís Canau; la estadounidense Moon lake, de Jeannie Sui Wonders; la francesa C’était bien (Pasémoslo bien), de Linda Lô; y se repetirá en este pase la neerlandesa Quota.