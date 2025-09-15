La defensa de los Morones pide la nulidad de las actuaciones

La defensa de la familia Giménez, del clan de los Morones, pide la nulidad de las actuaciones de la denominada «Operación Vida». Denuncia defectos formales y materiales de la querella del Ministerio Fiscal que abrió el caso, así como vaguedad en el relato «indeterminado a lo largo de muchos años», falta de individualización de conductas por cada investigado, acusación de organización criminal apoyada en estereotipos sin elementos estructurales verificables. En este sentido, «el fundamento fáctico de la organización descansa en afirmaciones sobre la cultura gitana y una jerarquía con un rey, proyectando un estereotipo étnico como soporte de la estructura delictiva».

Asegura la defensa que la acusación de blanqueo y delito contra la Seguridad Social es una hipóstasis exploratoria sin indicios previos. «Resulta particularmente revelador que la querella pida un peritaje de la AEAT con el fin de poder determina si existe blanqueo en el seno de la supuesta organización y se oficie a la Tesorería General para averiguar si hubo pagos o deudos en los últimos cuatro años.

La petición se realiza al juzgado de Primera Instancia Número 3 de Cangas, que lleva la instrucción de la causa que comenzó en 2016.