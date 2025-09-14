La Xunta otorga en una repesca 120.000 euros para el vial del polígono industrial

El Concello de Bueu recibió finalmente la demandada subvención de la Xunta para el proyecto de ampliación de plazas de aparcamiento en el vial principal del parque empresarial de Castiñeiras, al amparo de una orden de ayudas de la Consellería de Economía para la mejora de parques empresariales. Aunque la concesión, siempre denegada en los últimos años al gobierno del nacionalista Félix Juncal, se ha realizado en una repesca de última hora, por lo que el alcalde reconoce que deberán de agilizar al máximo los trámites para poder justificar los plazos de la convocatoria, que fija para presentar la justificación el 14 de noviembre.

A través de esta resolución, que llegó a Bueu a mitad se semana, el Concello recibe una subvención de 120.000, lo que supone el 65% del coste total del proyecto que se eleva a 184.618 euros y a través del cual se quiere realizar una mejora en el vial principal del polígono para ganar 150 plazas de aparcamiento en batería y mejorar la iluminación. El 35% del coste del proyecto, en torno a 64.000 euros, lo financia el Concello con fondos propios.

Es un proyecto por el que el Concello lleva peleando desde hace años, incluso para poder llevarlo a cabo tramitó hace dos años el cambio de titularidad del vial, que era de la Diputación, en paralelo igualmente al tramo correspondiente al del cruce de Beluso, con motivo de la reparcelación aprobada, que ya pasaron a ser municipales.

Juncal asegura que el Concello nunca había entrado en los lotes de esta subvención para parques empresariales, y ahora sí lo han logrado, pero en esa repesca, que tiene el inconveniente del plazo para certificar las obras, sin mucho margen. para el 14 de noviembre tiene que estar certificada por la secretaría local la aprobación de la cantidad, las facturas originales de las actuaciones realizadas, justificante de pago de las facturas, certificación de obra, de la secretaría con el procedimiento de contratación pública, presentar el proyecto de ejecución o fotografía del cartel identificativo de los trabajos con el importe de la subvención, entre otros.

El proyecto consistirá, tal y como explica el alcalde Félix Juncal, en tapar las dos cunetas grandes y abiertas en hormigón que hay ahora en este vial entre las dos rotondas, dejando una tubería para la recogida de pluviales con arquetas y su pavimentación, ganado así un ancho de arcén que permitirá aparcar en batería.