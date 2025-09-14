Sumar pregunta por el proyecto de las dunas de A Xunqueira en el Congreso
REDACCIÓN
El Movimiento Sumar Galicia lleva al Congreso una pregunta, a petición de su coordinadora comarcal en O Morrazo, Sara de Matos, para conocer los planes del Gobierno sobre la recuperación del litoral de Moaña. Quiere saber si existe una previsión para retomar el proyecto anterior, que hace 15 años quedó paralizado, por culpa de la crisis, para la recuperación de las dunas de A Xunqueira.
También pregun tan si existen planes para restaurar la vía de paso entre el final de este proyecto y la zona industrial de O Cocho para completarel paseo por todo el litoral. Matos indica que las razones ambientales y sociales que justificaron este proyecto de regeneración siguen vigentes y cree que el Estado tiene una deuda pendiente con Moaña al haber usado la costa como vertedero de los escombros de la AP-9.
